Lof Pailako, en la mira de Parques Nacionales

Foto superior. De la cuenta de Facebook de Cruz Cárdenas: "EDUARDO SALINA, MATILDE POBLETE E HIJOS *LOF PAILAKO*".

Felidor Salina era el tatarabuelo de Belén Salina, integrante de la Lof Pailako. Como a tantos pobladores de la zona, en 1940 le entregaron un “permiso precario” para pastaje y ocupación. “Nos quieren desalojar del lugar, de nuestras raíces”, decía Belén a los medios locales que siguen el conflicto. También retomaba la historia familiar: “Ya lo hicieron con nuestros antepasados, porque los fueron acorralando cuando llegó el Parque en 1937 y los fueron sectoreando. Por más que quieran, podemos pelearlos como quieran. Nos reconocemos como mapuche, nos reconocemos como antiguos pobladores, pero este territorio está resguardado y recuperado por esta comunidad”.

Su deseo: “Queremos que nuestros hijos sigan habitando ese espacio, ese territorio. Y que nos dejen de hostigar, porque pueden ir y hablar con cualquier poblador, con cualquier persona y preguntarles quiénes somos”. Para ella es clara la pertenencia al territorio. “Hay niños en la comunidad, yo tengo dos; hay incluso uno en la escuela. Nosotros somos hijos y criados. Yo soy la séptima generación de mi familia ahí, desde que se formó nuestro Estado”.

El contexto del actual conflicto: “Tenemos muchas documentaciones que políticamente no se han podido mostrar o que no las quieren tomar como pruebas. Nosotros estamos esperando una instancia de juicio que no ha avanzado. Tenemos de nosotros muchas historias, muchas cosas. Cuesta mucho seguir luchando y peleando contra todo esto. Y es porque es un acto político. Nosotros habitamos un espacio desde que nacimos, estamos y vamos a estar”.