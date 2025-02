“El Estado Nacional decide no financiar el combate a los incendios”

El Bolsón se incendia: la respuesta provincial

.

El gobernador Alberto Weretilneck, quien aplicó en suelo provincial la política de austeridad ordenada desde la Casa Rosada, había visitado El Bolsón un día antes del inicio del incendio en la confluencia de los ríos Azul y Blanco, en el paraje conocido como Wharton, puerta de acceso a los refugios de montaña, de los que tuvieron que ser evacuados unos 800 turistas.

En esa visita, pasó por el Splif de Bolsón y aseguró que “durante los últimos años la provincia invirtió para fortalecer esta institución y garantizar que cuenten con los recursos necesarios para seguir protegiendo nuestros bosques y comunidades”.

El gobernador, en diálogo con TN, intentó explicar por qué no hubo suficientes recursos para frenar el fuego que devoró casas, campos, bosques y fauna: “El fuego corrió a una velocidad de dos kilómetros por hora, no hay mecanismos de prevención para eso”. Y agregó, a contramano del negacionismo de la Casa Rosada, que las sequías y el cambio climático “están haciendo estragos, no tenemos registros de una seca tan importante, no vamos a tener lluvias durante los próximos 15 o 20 días”.