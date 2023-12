Le decimos basta al extractivismo

Vamos a seguir luchando llevando como estandarte la agroecología, libre de transgénicos y agrotóxicos, DECIMOS NO TIENEN LICENCIA SOCIAL PARA AVANZAR CON EL PATENTAMIENTO DE SEMILLAS, LA VIDA NO SE NEGOCIA, por una reforma agraria integral y la titularización efectiva para los pueblos originarios en todos los territorios. por puestos de trabajo genuinos que no se basen en destruir la vida.

Peleamos por otro modelo productivo, para que el agua, la tierra y la energía sean para los pueblos, en el que la ciencia esté al servicio de las necesidades sociales y las comunidades sean protagonistas en la toma de decisiones sobre qué, cómo y para qué se produce.

Ssbemos que esta lucha no comienza hoy, con la fuerza y la sabiduría de 500 años de resistencia de los pueblos originarios, de las comunidades que se organizan para defender los territorios, de les trabajadores que enfrentan los ajustes, y el ejemplo de nuestras madres y abuelas de Plaza Mayo, vamos a seguir en las calles hasta lograr un país libre de extractivismo.

¡Basta de extractivismo!

¡Negacionismo y genocidas nunca más!