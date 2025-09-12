La motosierra llegó a los programas que abordan problemáticas de consumo

Un ajuste con nombre y apellido: "Abandono planificado"

Las organizaciones denunciaron que el gobierno ha dispuesto el cierre de 50 dispositivos comunitarios de acompañamiento en consumos problemáticos y salud mental en todo el país. Esta medida deja a cientos de familias y jóvenes vulnerables sin espacios esenciales de escucha y contención.

Además, la movilización puso de manifiesto una serie de hechos de corrupción y recortes que, según los manifestantes, son parte de una estrategia de desmantelamiento:

Escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI, con denuncias de coimas y sobreprecios de hasta el 400% en insumos médicos, mientras se ajusta a personas con discapacidad y jubilados.

Bajas en los programas CAACs gestionados por SEDRONAR, despidos y reducción de recursos en redes comunitarias. "Este cierre no es solo un recorte: es un ataque directo a la vida en nuestros barrios. La decepción y la bronca son enormes, pero más grande es nuestra convicción de que la comunidad organizada es más fuerte que el abandono", sentenciaron desde Casa Pueblo.

La medida impacta directamente en la vida de los barrios y se suma a los recortes que afectan a jubiladxs, personas con discapacidad y comedores populares. La UTEP y las organizaciones convocantes finalizaron la jornada con la exigencia de la continuidad de los dispositivos comunitarios y el fortalecimiento de las políticas públicas de salud mental y adicciones, reiterando que la comunidad organizada seguirá en pie de lucha por los derechos de los más vulnerables.

