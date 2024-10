Jujuy, tierra de terratenientes

A estas familias campesinas las dejaron sin sus casas, pero también les destruyeron los árboles centenarios del lugar, la siembra de maíz que tenían, los sitios arqueológicos que celosamente cuidan y los corrales de sus animales, todo lo que hace a su vida comunitaria en armonía con la naturaleza fue destruido. “Estamos en situación de calle, y la Justicia es solo para los poderosos”, se lamenta Diego. Exigen al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que una comitiva viaje a Jujuy y se interiorice en lo que está pasando: desalojos, hostigamiento y amenazas a familias originarias. Todo el poder de Jujuy a disposición de los terratenientes usurpadores.

“Teníamos el apoyo de muchas comunidades originarias que padecen, al igual que nosotros, todo esto. Ahora nos anuncian que no nos pueden acompañar en el reclamo, tienen miedo, fueron amenazadas”, asegura Norma. “Nosotros no, no tenemos miedo, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir luchando, vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias hasta encontrar respuesta. No somos usurpadores, los usurpadores son ellos. Les guste o no les guste, somos dueños de las tierras, nos pertenecen ancestralmente, y tenemos derecho a ellas. Queremos que las devuelvan”.