El Indio que nos forjó una identidad

Acá hablan personas. Las que dicen haber estado en sus míticos shows del under con payasos y stripers, las que comieron los buñuelos de ricota que repartía El Doce, las que escucharon los monológos de Enrique Symms, las que flashearon cuando Tom Lupo, Lalo Mir y La Negra Vernaci, le dieron play a Mariposa Pontiac y Superlógico en Radio del Plata, las que los descubrieron más tarde en la Rock and Pop o en FM HIT, las que fueron a verlos a los sótanos y discotecas, las que grabaron los temas de la radio en un casette para escucharlos todo el día en el walkman, las que entraron a la adolescencia el día que escucharon la voz carrasposa del Indio, las que crecieron y sufrieron los 90 y encontraron un alivio en sus letras, las que entraron omnibuladas por las historias de sus recitales que les contaron sus hermanos, hermanas, primos, primas, amigos, amigas mayores, las que oyeron de las misas y quisieron ser parte, las que ese sonido les explotó la cabeza, las que fueron cautivadas por la poesía, las que vieron en las letras el desafío al orden establecido, las que llegaron después de la separación pero igual encontraron abiertas las puertas de la comunidad ricotera. Acá no hablan nombres. Hablan personas. A las que el Indio cambió para siempre. Porque les ofreció a cada una de ellas una copa de lo mejor.

“Los Redondos nos forjaron una identidad que solo es propia de la Argentina.Y es saber que pertenecés a una comunidad. A la comunidad ricotera, la comunidad organizada. El Indio me abrió un universo. Es mi primer referencia política, estética, artística, poética.

“El indio es cultura, historia, es lo más grande que hay. Aparte, escuchás un tema de él y vivís toda tu infancia”.