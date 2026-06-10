Fuegos de junio

Villa Domínico fue el escenario del velorio más grande del mundo, de un duelo colectivo que no se puede explicar solo con palabras. El cielo gris acompañó la tristeza, pero el pogo sostuvo la alegría que corre por las venas de su gente. Esa alegría que el Indio supo sembrar. Y cuando un artista le regala alegría a su pueblo, se convierte en algo infinito.

Se fue el dios de lxs rotxs, pero quedará en todos los corazones. Le habló a cada unx de ellxs, fue la banda de sonido de la vida de multitudes. La muerte se lo llevó, pero sus fieles lo mantendrán vivo para siempre porque “donde hay dolor habrá canciones”.