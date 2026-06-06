Maldición, va a ser un día...

La vida no sabe cuándo comienza. ¿Dónde nace todo esto? Yo no me acordaba la fecha. No me acuerdo de casi ninguna fecha. Fue El Ghetto de Los Pibes el que, hace apenas unos días, le puso calendario a un recuerdo que ya era más sensación que memoria. Porque los recuerdos mienten un poco. Siempre fue así. Pero yo me lo acuerdo así: como un Giacumín, un carbuña de trece años, parado en la esquina de Airport, a metros del Puente Saavedra.

Era el 25 de noviembre de 1988. Calor y humedad en un rincón de la ciudad de la furia.

En aquel entonces, un pibe podía andar solo por las calles de su barrio. O al menos así me parecía. La aventura consistía en llegar hasta la puerta. Nada más. Sentarse en el cordón. Mirar entrar a la gente. Escuchar desde afuera. Y yo escuchaba aquello e intentaba imaginarlo todo, como quien sigue un partido de fútbol por la radio.

Así sonaba desde Avenida Cabildo al 4300:

¿Qué podía entender un pibito de trece años en aquellos lejanos ochenta? Era otro mundo. Inimaginable desde estos tiempos. Sin teléfonos en los bolsillos, con poco tránsito en las calles, sin la tiranía de los horarios, casi sin televisión en casa. Había libros, había historietas, y estaba esa imagen difusa del rock que aparecía quién sabe dónde. Tal vez en los costados de los kioscos de revistas, entre tapas gastadas y afiches imposibles.