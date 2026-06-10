Una copa de lo mejor

“Murió El Indio”. Me avisó Pablo en un mensaje de Whatsapp. "Wow", le contesté. Fue lo único que pude escribir. Prendí la radio en el auto para encontrar consuelo y darle a mi día algo de continuidad. Al final me lo pasé escuchando los temas de Los Redondos y de Los Fundamentalistas, repasando anécdotas, leyendo y viendo cosas del Indio. Nada alcanza. Nadie puede comernos este dolor que nos deja su partida. Con El Indio muere un poco lo que fuimos, muere un poco lo que fui.



La primera vez que escuché algo de él fue el nombre de la banda en Feliz Domingo, un programa de los '80, cuando la TV era un integrante más de la familia. “Florencia, de Caballito, fan de Los Redonditos de Ricota”, dijeron sobre una participante. Me dio gracia. Yo tenía 6 años y todavía faltaba bastante para entender de qué hablaban.

Cuando nos dejaban, con David, mi hermano, poníamos la radio en el auto y escuchábamos esa música que en casa no se escuchaba. En uno de esos viajes cortos por las calles de tierra del conurbano sonaron en FM HIT dos al hilo: Susanita y Perro Dinamita, y a mí la cabeza me explotó de novedad. Los '90 eran así.