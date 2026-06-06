La última misa ricotera

Se cerró el telón de la misa más grande del mundo y el dolor se siente en los huecos de cada esquina. El Indio se fue a tocar a los cielos, o a donde sea que vayan los que tienen el alma blindada de rocanrol. "Algún día, pronto, una de mis vidas va a intentar matarme y lo va a lograr", nos habías avisado, y el golpe igual nos dejó de cama. Hoy "las despedidas son esos dolores dulces", una mezcla de llanto y pogo en el alma.

Miro alrededor y "el futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves", pero es un futuro gris. "Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle" pero esta tarde no encuentro consuelo. Es que fuiste un "único héroe en este lío", el que nos enseñó que "el lujo es vulgaridad" y que "con ella soy rico gratis", y esa mística no se compra con billetes. Nos queda claro que "ciertos reyes no viajan en camellos" y que vos fuiste el rey de los desposeídos, de los que sabemos que "vivir sólo cuesta vida" y que "un corazón no se endurece porque sí".