La vuelta al día en ochenta memes

La jornada de ayer será recordada como un reflejo fiel de la Argentina gobernada por la ultraderecha liberal, acorralada en su segundo año de mandato por un escándalo de corrupción y en un contexto donde todo hecho noticiable puede pasar rápidamente de una primicia exclusiva a un abanico de memes. Ese condimento novedoso juega informativa y políticamente en esta era líquida de imágenes que corren como reguero de pólvora y estallan segundos después en millones de pantallas.

Estaba previsto que el día fuera intenso, con el Congreso de la Nación recibiendo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para dar un informe de gestión en un momento en que las huestes mileístas le huyen a la exposición pública. El signo más notorio de la retirada es la interrupción de las conferencias de prensa diarias que daba el vocero Manuel Adorni cuando la luna de miel con el electorado le permitía verduguear a periodistas y hasta omitir respuestas incómodas con chistes.

El efecto de esas conferencias no era tanto el desarrollo de los temas del día, sino más bien los recortes que la propia tribuna liberal hacía después. En la lógica de los trolls oficialistas, el Gobierno y sus representantes tenían la capacidad de domar, es decir, se imponían discursivamente ante sus eventuales adversarios en la conversación pública. El saldo de memes le daba favorable a la gestión mientras los vientos de la libertad soplaban hacia la Casa Rosada. Pero ahora algo cambió.