Alquilar enferma: cuando los hospitales se convierten en viviendas

* * * * *

“El Borda es una boca grande que te traga”, se lee en la pared de un pabellón. Inaugurado en octubre de 1865 con el nombre de Asilo para orates de San Buenaventura, el Borda atiende en la actualidad alrededor de 400 pacientes internados. Muchos de los que vivieron varios años en esta mole de Barracas vuelven para que el equipo psiquiátrico les provean medicamentos. Otros, para saludar, recordar o comer un asado.

–Te traga porque muchos de los que están acá, si salen estarían en la calle. Acá por lo menos tienen donde dormir y algo para comer –cuenta una enfermera.

El número de pacientes en el Borda fue bajando con el tiempo. Si hace 30 años había 1100 internos y hace 10 había 700, ahora hay 400. El cambio de paradigma en la psiquiatría y la Ley de Salud Mental contribuyeron a la externación de pacientes. Sin embargo, también hay un número que permanece no por razones mentales, sino por razones socioeconómicas.

Sin familias –o con familiares que dejan de visitarlos con el correr de los años– y con grandes dificultades para reinsertarse en el ámbito laboral, la estadía de los internos en estos hospitales de la Argentina muchas veces se hace permanente. “Hay un grupo de pacientes que no tienen vida social porque hace 20 años que viven en el hospital. Su vida social está acá”, explica Gabriela Sánchez, delegada en el hospital por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Si hay pacientes que no salen porque no tienen adónde ir, hay otros que quieren entrar justamente por eso: porque no tienen dónde vivir. Alejo dice eso mientras fuma un cigarrillo con Juan Carlos. Son jóvenes, pero los dos están fuera de cualquier circuito u oportunidad laboral. Juan Carlos tiene 45 años y hace cinco que está en el Borda. Alejo tiene 40, dice que se quiso suicidar, estuvo internado en el Ramos Mejía y ahora quiere que lo internen acá.

–Ya no quiero estar más en la calle –pide.