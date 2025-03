“El extractivismo no hace mÃ¡s que perpetuar la dependencia”

–¿Te querían sacar de Exactas?

–La cátedra de Historia de la Ciencia no estaba en discusión, porque depende de la UBA; lo que estaba en discusión era la oficina, el lugar de trabajo, y ya habían hablado con la Facultad de Filosofía. A partir de ahí surgió en 5 o 6 días un apoyo increíble, impresionante de asambleas y organismos de derechos humanos. De hecho, Norita firmó una carta junto a muchas asambleas del país, tuvimos un apoyo brutal. En ese momento, yo de alguna manera terminé de sentir ese proceso, que algo se rompía pero también a su vez algo se desplazaba y que mi trabajo tenía que ver directamente con deberme a los colectivos y asambleas y comunidades. Y algo que entonces pasó, porque además me sigue pasando: la crítica de colegas que me cuestionan no ser corporativo. Y no lo soy. Cuando salimos a discutir, por ejemplo, por qué Shell financiaba una determinada red o por qué Fortescue financiaba un evento como el del año pasado en Viedma, salían colegas a decir “no hay que criticar, es hacerle el juego a la derecha”. Y no, justamente, son las discusiones que necesitamos dar hacia adentro de la comunidad académica. Y eso significa verdaderamente escuchar a las comunidades.

–¿Hay lugar en el ámbito académico para estos cuestionamientos?

–Alguna vez lo hablamos con Horacio Machado Aráoz en Catamarca a partir de la pregunta que le hizo alguien a Horacio. La pregunta era, básicamente, ¿cuándo va a cambiar la Academia para escuchar a las comunidades y a la naturaleza y no a las corporaciones? Y la respuesta de Horacio fue “cuando vaya el pueblo y la agarre del cogote”. Quienes tenemos una pata en la Academia y una pata en el pueblo, si confiamos fuertemente en eso, me parece que tenemos que dar una discusión hacia adentro que es muy dolorosa. Es muy dolorosa porque son muchas las complicidades. Ustedes la deben sentir mucho con el periodismo. Bueno, ahora con la muerte de Lanata de alguna manera apareció eso, que me imagino que a ustedes les resultó especialmente significativo. Esa cotidianeidad la vemos dentro de una Academia que además juega, en su mayoría, en contra. ¿Y cómo damos esta discusión sin hacer sentir que la Academia no vale de nada tal como dice Milei? Bueno, dando esta discusión de manera frontal.