Yuyo Noé, entre el caos y una cultura urgente

Luis Felipe “Yuyo” Noé vive en su casa de San Telmo desde 1987. Tres escaleras nos condujeron a su escritorio. El trayecto parecía una galería de arte: cuadros, fotografías, libros, plantas, máscaras. Su casa. Hay madera, vidrios, cerámica, luz y sombras. También vimos un espejo extraño que te refleja hasta el torso pero, por su inclinación, en lugar de la cabeza te vuelve a mostrar tus pies. Era un jueves temprano en Buenos Aires, con los empedrados aún húmedos por el rocío. Uno de los artistas plásticos más importantes de nuestro país, y Latinoamérica, nos iba a dar una entrevista. Una pincelada de una Argentina culturalmente perseguida.

“El caos en Argentina no deja de ser parecido al caos de Francia o Alemania sencillamente porque el caos es todo lo que nos envuelve. El desafío es mostrar qué carajo significa ser occidentales porque nos estamos haciendo como entidad. Yo me pienso más latinoamericano que argentino. La grupalidad nos hace ante el mundo, no una Argentina aislada. Enunciativamente es entendernos como pueblo de América Latina, antes que decir soy argentino, uruguayo, paraguayo… esas son pequeñas anécdotas”.

Lo conocimos un mes antes de su cumpleaños 91, en abril, cuando el otoño ya nos regalaba la paleta de colores cálidos en las hojas de una ciudad fría. El camino profesional de “Yuyo” despegó de las galerías en Buenos Aires, siguió su ruta en todas las provincias, y le gritó a Latinoamérica y al mundo con obras que trabajan las líneas figurativas y no figurativas, libres, con sus colores, rupturas y tonos opuestos. Pero él no es solamente un artista plástico. Tiene libros, fue docente y hubo un tiempo en que escribía críticas de arte: “Creo que los viejos nunca tenemos que dar consejos a los jóvenes por la simple razón de que estamos en un mundo que nos formó pero que ya hoy fue superado. Los valores, las opiniones, siento que ya no le sirve para casi nada a un joven”.