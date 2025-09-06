En Moreno no pasÃ³ nada

El cierre de campaÃ±a libertario fue una pieza olvidable del horror show al que nos quiere acostumbrar Javier Milei con sus voz ronca, agresiva y redundante. El hit del momento se impuso ante tanto espectÃ¡culo: "Alta coimera, Karina es alta coimera" decÃan los carteles.
El cierre de campaÃ±a libertario fue una pieza olvidable del horror show al que nos quiere acostumbrar Javier Milei con sus voz ronca, agresiva y redundante. "Kirchnerismo" sonÃ³ decenas de veces pero no comunicÃ³ ninguna polÃtica pÃºblica para las y los bonaerenses.
El fundido abrazo con su hermana, con quien habÃa llegado en auto, para la foto, no calmÃ³ la sed de los cÃ¡nticos en el paÃs: "Alta coimera, Karina es alta coimeraaa".
Incluso en los recintos del Congreso de la NaciÃ³n, se repite lo que parece no ser oido por la Justicia: 3%. El "tres" molesta. Molesta en la calle, en twitter, en todos lados y jamÃ¡s fue negado.
El tres incluso generÃ³ censura previa, histÃ³rica, e incluso repercutiÃ³ en el allanamiento de periodistas.
3% es lo que, segÃºn los audios de Spagnuolo, pide Karina Milei en coimas de la caja de las personas con discapacidad. Es apenas una de las bombas que circulan pero que no les estalla a ellos... ¡ni fu, ni fa! No hay pericias a sus celulares, no son citados ni ella ni los Menem, y lo Ãºnico que instalaron fue el espionaje "venecoruso" que carece de seriedad.
Sobre todo bajo la voz de Bullrich, que insiste en que es una conspiraciÃ³n extranjera para desestabilizar al desestabilizado gobierno. Un Las Vegas cancelado, un cierre de campaÃ±a vacÃo, gente encapuchada para decorar las calles de Moreno y un acto que no logrÃ³ el impacto esperado.
Mientras tanto, el Senado le dio la razÃ³n a las familias y a las personas con discapacidad que la pasaron todas: ¡hasta los gasearon! Ajuste sobre ajuste, recorte sobre recorte. ¡El veto de Milei, afuera! La Ley de Emergencia hasta 2027 fue aprobada para reforzar en las terapias interrumpidas, en medicamentos que no llegan, talleres de oficios clausurados y para las familias que cargan solas con lo que deberÃa ser una polÃtica de Estado.
El 3% desnudÃ³ la obscenidad del poder, que sospechÃ¡bamos pero no tenÃamos pruebas. Ahora estÃ¡n los audios. No es un guarismo cualquiera, es el sÃmbolo de un sistema que protege a los amigos y ajusta a los mÃ¡s vulnerables. Y no importa cuÃ¡nto quieran disfrazarlo: los nÃºmeros siempre terminan dÃ¡ndole la razÃ³n al pueblo.
