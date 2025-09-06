En Moreno no pasÃ³ nada

El cierre de campaÃ±a libertario fue una pieza olvidable del horror show al que nos quiere acostumbrar Javier Milei con sus voz ronca, agresiva y redundante. "Kirchnerismo" sonÃ³ decenas de veces pero no comunicÃ³ ninguna polÃ­tica pÃºblica para las y los bonaerenses.

El fundido abrazo con su hermana, con quien habÃ­a llegado en auto, para la foto, no calmÃ³ la sed de los cÃ¡nticos en el paÃ­s: "Alta coimera, Karina es alta coimeraaa".