En las villas la expectativa de vida no supera los 70 años

En otro punto del relevamiento, se expresa que en más del 60% de los hogares las jefas de familia son mujeres y entre el 50% y el 60% convive al menos un menor a cargo. El 74% de los hogares recibe algún tipo de asignación estatal, con variaciones que oscilan entre el 60% y el 90% según el barrio, y el 41% de las familias recurre a comedores comunitarios, porcentaje que asciende al 60% en Isla Maciel, Buenos Aires, y Virgen Desatanudos, barrio popular de La Rioja.

En lo que respecta a la energía, el 63% de las viviendas está conectado a la red eléctrica de manera irregular, con picos superiores al 90% en Villa 21-24-Zavaleta e Isla Maciel. Más de la mitad de las viviendas presenta alto riesgo eléctrico y, en la Villa 21-24, el 10% de los hogares sufrió incendios vinculados a la instalación. El gas en garrafa es la principal fuente para cocinar en casi todos los barrios. En paralelo, el acceso a internet muestra fuertes desigualdades: el 36% depende solo del celular o carece totalmente del servicio. En Mendoza Sur apenas el 23% accede por fibra o cable, mientras que en el Barrio Mugica la cobertura alcanza al 82%.

Por último, el estudio también señala un fuerte impacto ambiental en estos barrios populares. El 90% de los hogares enfrenta un alto riesgo por exposición a basurales, aguas contaminadas o plagas. Casi la mitad de los encuestados declaró vivir cerca de una fuente contaminante y el 49% de las viviendas se encuentra junto a cursos de agua contaminados.

De este modo, ACIJ, TEMAS y La Poderosa confirman lo que las organizaciones vienen denunciando desde hace años: la desigualdad estructural en el acceso a la vivienda, los servicios básicos y la salud golpea con más fuerza en los barrios populares, donde millones de personas sobreviven en condiciones que vulneran derechos fundamentales. Los datos no son solo números, detrás de cada porcentaje hay vidas atravesadas por el hacinamiento, la precariedad y la falta de políticas urbanas inclusivas. La radiografía es clara y urgente. Mientras en los centros urbanos la ciudad se planifica con todos los recursos, en las villas y asentamientos se sigue luchando por lo indispensable.