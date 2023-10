Pica, villa y faso

La primera vez que tuve contacto con el porro, con su olor, con su textura, fue a los ocho años, allá por 2006. Vivíamos con mi familia en un basural de Almirante Brown y ahí los pibes adolescentes que juntaban plástico conmigo, y crecían rodeados de autos desarmados, picaban o fumaban cada vez que yo pasaba frente a sus casas hechas de basura. Eran prensados, hoy lo sé. Me mudé al año a la Villa 21-24 de Capital Federal y ese asentamiento ya no existe. Creo que esos pibes tampoco.

Siempre estuvo latente en la esquina, en la palabra, en el basural y en el colegio la palabra marihuana o sus sinónimos más comunes. Rotundamente estigmatizada. En la secu no faltó quien me preguntara dónde conseguir o si fumaba simplemente por el punto geográfico en el que me tocó vivir, la Comuna 4, en Barracas. Yo siempre les dije que no sabía, me hacía el boludo. Pero sí sabía, y esa idea me daba vergüenza porque reforzaba el concepto de que por ser paraguayo y vivir en un barrio popular era el puente directo a un transa. Jamás fumé hasta que aprendí, a los veintitantos, que tenía derecho a hacerlo de manera recreativa. Tardé bastante en deconstruir el qué dirán. En casa directamente no se podía hablar del tema. Si supieran, mi primer porro fue en una joda cheta, en un barrio caro del norte de la ciudad, convidado por gente con frascos y frascos de flores a quien nadie le pregunta o le miran raro por armarse una. Hoy todavía, en las villas, no podemos fumar en paz.

Hace poco, después de jugar a la pelota en la Villa 31 de Retiro, un policía nos increpó violentamente llamándonos “drogadictos” y “maleducados” por fumar en la vereda con unas latas en mano. Éramos ocho, él estaba solo, pero sabía que podía decirnos y tratarnos de ese modo porque al menor indicio de rebeldía podrían caernos hasta 20 efectivos si quisieran para amedrentarnos, llevarnos, meternos presos o plantarnos antecedentes. Una amiga del grupo ya tenía una causa armada por un porro y no queríamos correr esa misma suerte. “Yo no me meto con el vicio de ustedes, con sus porquerías, pero yo estoy parado ahí laburando y los veo”, dijo el policía. Marcaba una diferencia en su postura física, en su tono, en su mirada. Él laburante, nosotros drogadictos. Moralmente era mejor que nosotros, un puñado de villeros que se pasaban, literal, una tuca entre todos. La bajeza, la bronca, es de un sabor amargo. ¿Pero qué le vas a decir? ¿Que las birras eran legales, y la marihuana no? ¿Que estudie, que no sea policía? A veces solo resta tragarse los argumentos ante la realidad que le toca vivir.

O también, como yo, podés escupir lo que te nace en una nota periodística.

Preguntas 420

Emilio Ruchansky es trabajador de prensa y autor del libro "Un mundo con drogas". Escribe seguido para la revista THC e integra espacios como el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica y "Regulación Legal del Cannabis". Hicimos un ping pong sobre aquello de lo que él conoce muy bien y la mirada del barrio que, entre prejuicios, desconocimientos y realidades golpeadas muchas veces no asimila la legalización como un camino. "El pibe con plata borracho es divertido, el pibe pobre borracho es peligroso. Lo mismo pasa con la marihuana. Hay un problema de discriminación marcado", empezó Emilio. Sin embargo, no te pega igual el porro si lo fumás sin laburo, sin las cuatro comidas diarias o una inserción escolar: "En realidad creo que el problema ahí no es la marihuana sino lo que falta para mejorar el contexto de los pibes", dijo. ¿Todos tenemos derecho a recrearnos, a tener placer? Si. ¿Todos podemos? No. "Los villeros tienen derecho a fumarse un porro sin ir presos", completó y dio pie a una charla que podría haber durado horas y horas.