El recorte en el sistema de reciclado golpea a lxs más vulnerables 

El reclamo de lxs cartonerxs y recicladores urbanxs es claro y unánime: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, recortó el servicio de micros que permite a lxs trabajadores llegar a los centros de reciclado y, a su vez, dejar a sus hijxs en los espacios de cuidado gestionados por las cooperativas de reciclado. La medida, que ha sido denunciada como un ataque directo a lxs más pobres, pone en jaque la economía de cientos de familias y el sostenimiento del sistema de reciclado en la ciudad.

En un testimonio que resuena con la lucha diaria, Roxana, coordinadora del centro de niñez "El Amanecer de los Pibes", de la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, explica la gravedad de la situación. "Uno de los principales reclamos es la quita de micros, lo que nos dificulta mucho, a las familias principalmente, la llegada de los niños a los espacios de cuidado", afirma y agrega: "Se nos había garantizado y de repente nos dijeron que no. A las familias se les complica muchísimo poder dejar a los niños en nuestros espacios."

El centro que coordina Roxana asisten a cerca de 200 niñxs de entre 45 días y 15 años. Además, cuentan con el espacio "Ternura Rebelde", donde brindan oficios como barbería, panadería y manicuría a jóvenes de 16 y 17 años que egresan del centro de niñez.