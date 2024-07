Despidos en el INTI: “La única comunicación oficial fue la represión”

En el INTI se dieron de baja 282 contratos monotributistas y, paralelamente, se lanzó un sistema de retiros voluntarios para promover que las trabajadoras y los trabajadores se retiren del Instituto. Esto se dio sin ninguna comunicación oficial de parte de las nuevas autoridades. Por el contrario, cuando se dieron las 282 bajas del contrato teníamos al presidente en Japón y el vicepresidente y el gerente de Recursos Humanos renunciando. El gerente de Recursos Humanos, en medio de una protesta de ATE, para no dar respuesta y no dar la cara se escapó por una ventana, una situación que se viralizó y se convirtió en un escándalo publicado en muchos medios de comunicación.

Ya pasó medio mes, y al día de hoy no tenemos noticias, no tenemos información, no tenemos comunicación oficial. La única comunicación oficial fue la represión policial, con palos y gas pimienta. No entiendo para qué quieren gobernar, o para quién gobiernan. Porque la desidia, la incertidumbre y el abandono para lxs trabajadorxs desde el Estado es total.