Villera Vip: “Nací y sobreviví cantando”

-¿Por qué la idea del ‘arte villero’ y no solo arte?

-Porque siempre hubo una cuota de invisibilidad y silencio de nuestras expresiones artísticas. Hoy con orgullo podemos decir que el arte nuestro sale de de la villa con sus propios valores, saberes, colores y no es el mismo que otros que no vivieron lo que nosotros. Ni mejor, ni peor, es distinto porque surgen otros significados. Estos años cada vez noto más una especie de ‘salir del closet villero’ y levantamos esa bandera.

Para cerrar su escupitajo, Feinmann metió otro dedo en otra llaga: “La sociedad no quiere papás putos”. Y Nahir responde: "Si conociera a mis padres los elegiría como padres. El resultado de quien soy se lo debo a él, la entereza me la dieron ellos al luchar por su amor. Ellos no solo me criaron a mi porque cuando parte de mi familia no se hizo cargo de ciertas infancias... lo hicieron mis papás. No había varones heterosexuales responsabilizándose y por eso tuvieron que paternar a otros”.

Entre Chabela Vargas, Los Redondos, Divididos, Yupanki o Juan Quintero, Nahir hila toda su existencia en un proyecto artístico que tiene rumbos inciertos pero a buen trote. Ella sabe que no es la marrón, descalza, con visera o berretines que constituyen el imaginario social y mediático de lo que es o no es una villera. “Siempre tuve un beneficio: tener ojos claros y ser blanca. Pero también me tuve que ganar el respeto”, suelta. No se olvida de las veces que, por querer usar para cantar el micrófono de la iglesia, la han esperado afuera para cagarse a palos: “En esa infancia a las lindas se le pegaba y me agarraba a las piñas”, dice entre risas.

Ahora los desafíos son distintos, su letra nada entre los telones de quienes muchas veces agachan su mirada o nos miran por tevé. El odio viene por otro lado, creció, y un poquito de cultura popular dando batalla a nadie le viene mal. Ahí se planta ella, con cualquier instrumento, su colectivo, su voz y sus ganas de mostrar al mundo sin romances ni amarillismos otra forma de ser cantora. Como una villera, si, una villera vip.