Una invitación a (re)pensar la época

Poder/potencia. Uno de los paradigmas que “se desvanece en el aire” es aquel según el cual el acceso al poder político estatal, resultaría un paso necesario para transformar virtuosamente la realidad. Nuestro acercamiento al problema del poder parte de la pregunta por la potencia de procesos concretos, de imaginarios y trayectorias, de experiencias y memorias. Sólo desde el sostenimiento de la tensión entre potencia y poder es posible un compromiso situado, a distancia de la universalidad de poder como representación y del poder difuso y masivo del capital bajo sus distintos formatos (financiero, tecnológico, mercantil, extractivista, etc.).

Política/gestión. Ubicamos a la “política” en las situaciones concretas en que la potencia está asociada a transformaciones por abajo, cuya vocación no consiste en alcanzar ningún espacio de dominación (el clásico momento de la traición, por ejemplo, de los procesos revolucionarios y reformistas). Mientras tanto, consideramos que la figura de la “gestión” tiene que ver con la administración de lo dado e incluso con la prepotencia de arrogarse, desde un lugar de poder, la definición de lo posible. Por nuestra parte, no sabemos de antemano qué es o no posible, partimos de la pregunta por lo que puede o lo que se puede en una situación, no universal, pero capaz de hablarle a todo el mundo.

Funcionar o existir. La llamada posmodernidad vació de sentido las instituciones públicas, de las escuelas a los hospitales, etc., y coincidió con la crisis terminal del Estado de derecho, la trama sindical, etc. La “razón” económica, considerada como una nueva naturaleza, avanza sobre cada rincón de la experiencia vital. Y, claro, un mundo donde el que no calcula es un gil, fenómenos como la Inteligencia Artificial imponen su lógica frente a todo aquello que no resulta calculable ni mucho menos modelizable. La alianza entre la esfera digital y el neoliberalismo que poco a poco vira a una suerte de neofeudalismo, fortalecen un mundo de puro funcionamiento. De ahí nuestra propuesta surgida de una larga investigación, compartida en amistad con distintos espacios y personas, pero también lanzada como grito de guerra: ¡funcionar o existir!