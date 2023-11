Canciones urgentes para mi tierra

¿Por qué crees que se sumaron tantos artistas de renombre a un proyecto de un maestro rural, del “interior del interior”?

Es algo que me sigo preguntando hasta el día de hoy –dice entre sonrisas Ramiro–; cuando llevamos este proyecto ya terminado, muchos pensaron que éramos una especie de Unicef y que teníamos el poder para convocar a 300 artistas y, la verdad, que era yo con mi computadora y un teléfono celular: primero los contactaba a través de Facebook, Instagram o Twitter con una foto de los chicos en la escuela cambiándole solo el nombre del artista y diciendo: 'fulano, ayudanos y cantá con nosotros'. Esa imagen de los chicos en el campo invitando a cantar fue clave porque se preguntaban: che, ¿quiénes son estos chicos que nos invitan a cantar? Era una cuestión de curiosidad al principio: ¿de qué se trata esto? ¿quiénes son?.

“Mientras tanto, nos seguimos maravillando con todo y nos vamos dando cuenta de lo mucho que hemos vivido con este proyecto: una de las canciones de nuestro disco es interpretada por la californiana Durga McBroom, histórica corista de Pink Floyd, y para nosotros, en esto de invitar a artistas, fue algo natural que participara”, dice el maestro rural de San Marcos Sud y agrega que “estábamos escuchando La Biblia de Vox Dei en una de las escuelas y yo les contaba a los chicos que –si alguna vez grabábamos un disco– debería ser una obra conceptual, porque el mensaje a transmitir sería para crear conciencia ambiental, porque todas nuestras canciones tenían esa significación”.

“Entonces, un chico me preguntó si había otro ejemplo de eso y le respondí The Wall, de Pink Floyd y busqué en YouTube para mostrarles. De inmediato, los chicos dejaron de prestar atención a lo que yo les decía porque estaban impactados por la voz de la corista. Buscamos en internet quién era y le dejamos un mensaje en su Facebook. La siguiente semana me contestó: “Sí”. Durga estaba en Italia pero quería sumarse, entonces le envié una traducción de la letra con la canción que habíamos elegido para que la interpretara; conseguimos un estudio de grabación en Roma, a través de internet, y ella se trasladó hasta ese estudio y grabó su voz”, narra el maestro rural cordobés.

Pero la historia no termina allí: “Entonces pensé, para que Durga no cante sola, ¿a quién más podemos invitar?, y se me ocurrió otra corista: Sean McLane, que ha cantado con Bob Dylan y Mick Jagger, así que también la invitamos y se sumó a la canción grabando su parte en Nueva York. Ellas cantando con mis alumnos. Ahora, miramos hacia atrás el camino que hemos recorrido y no es otra cosa que un sueño hecho realidad”, dice Ramiro Lezcano, el docente rural que hizo posible este testimonio vivo germinado en la infancia, urgente y perdurable.

El domingo 12 de noviembre se realizará en San Marcos Sud, Córdoba, un festival donde se escucharán las “Canciones Urgentes para mi Tierra”. Varixs de lxs artistas que colaboraron en el disco estarán presentes junto a lxs estudiantes de Ramiro Lezcano.