“No vamos a dejar de ser mapuche porque nos desalojen”

Uno elige vivir en el territorio a partir de un despertar que hay en uno con respecto a la identidad. Es ahí donde uno toma la decisión de volver al territorio para poder sentirse más íntegro con su ser.

Nosotros como mapuche entendemos que somos dualidad, cuerpo y espíritu, y muchas veces el habitar espacios como la ciudad hace que perdamos de vista esa buena energía que heredamos nuestros ancestros y un poco también al reconocerse como parte de la identidad, como mapuche en este caso, volver al territorio nos hace sentir más fortalecidos, más íntegros.

En esta época, en este momento que está la humanidad, siento en lo personal que esto cobra más sentido, porque el sistema capitalista lo que intenta hacer con el humano día a día es oprimirlo, someterlo, controlarlo, y lo que nosotros estamos intentando hacer viviendo en el campo es llevar otro estilo de vida.

Que no nos riga el sistema capitalista, salir un poco más de eso, poder involucrarnos más de lleno con el espacio donde vivimos. Nosotros entendemos que no nos mandamos solos, nos están acompañando nuestros ancestros y las fuerzas del lugar, y a esas fuerzas son las que le debemos el respeto, el valor y el compromiso cuando asumimos un proceso de identidad tan fuerte, como el ser mapuche o de un pueblo originario.

Por eso creo que en nuestro caso habitar el territorio implica muchas cosas, y en ese sentido, hoy estar atravesando un proceso como es el desalojo, nos lleva a replantearnos un montón de formas de nuestro ser, de cómo seguimos este camino.

No se termina acá, no lo vemos como una derrota, sino como algo para seguir fortaleciéndonos internamente y entre nuestros pares. Entre la gente del mismo pueblo y la gente en común que tenemos, que nos vamos acompañando en este camino de la lucha. En la lucha por la defensa del territorio, en la lucha también por poder vivir dignamente en un espacio, poder vivir de lo que nos gusta. No de lo que nos imponen.

Ese es nuestro caso, poder vivir de nuestra siembra, poder vivir de nuestros animales, de tener abejas, de cosechar nuestros frutos, y a su vez también poder dar esa oportunidad que quizás muchos de nosotros no tuvimos, que es haber nacido y ser criado en un lugar así de libre, un espacio sano, limpio, como es el vivir acá.

Todo eso se relaciona con la crianza de nuestras infancias. Tratamos de recuperar eso que nos quitaron, y recuperarlo en conjunto con nuestros pichikeches (niñeces), porque en ellos vemos que sigue esta lucha, y esperamos que ellos estén mucho más afianzados, fortalecidos, y que puedan seguir mirando un horizonte más esperanzador.

No estamos buscando más presos, no estamos buscando más muertes de las que ya hay. Si bien uno siente a veces que debe darlo todo por lo que nos rodea, por nuestros ancestros, por la sangre que llevamos por el territorio, pero la realidad es que esto no termina acá. Nosotros tenemos que seguir defendiendo los territorios. Si no, los pueblos originarios y la gente consciente, le estamos dejando al winka, a los terratenientes, a los ecocidas, libres para que vengan y hagan lo que quieran con el territorio, con las aguas. No queremos ser una Palestina más, no queremos eso para nosotros, ni para nuestras infancias, ni para ningún ser que venga.