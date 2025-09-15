El presidente del Instituto Nacional de Asuntos IndÃ­genas (INAI), Claudio Avruj, participÃ³ el 13 de septiembre en un acto de entrega de sistemas de riego en comunidades originarias de TucumÃ¡n y Salta. La actividad incluyÃ³ a la ministra consejera de Israel en Argentina, Anna Keinan, y fue difundida como parte de un proceso de cooperaciÃ³n tÃ©cnica.

La entrega de kits donados por el Estado de Israel se realizÃ³ en el marco del Consejo Federal del INAI. Entre los destinatarios se encuentran la Escuela Nº 215 Virgen de la Merced, en la Comunidad Diaguita de Altos de Anfama (TucumÃ¡n), y las comunidades wichÃ­ La Golondrina y La Paloma, en Hickman (Salta).

Claudio Avruj compartiÃ³ en redes sociales: “Seguimos avanzando”, destacando el carÃ¡cter bilateral del vÃ­nculo y el objetivo de fortalecer la agricultura comunitaria.

Repudio de referentes indÃ­genas y posicionamientos pÃºblicos

Referentes indÃ­genas expresaron su desacuerdo con la presencia de funcionarios israelÃ­es en territorios originarios. Nilo Cayuqueo, dirigente mapuche, manifestÃ³: “Al llamado de Milei para dirigir el INAI se puso bajo las Ã³rdenes del estado Sionista de Israel. Nada de defender los derechos de los Pueblos Originarios. Mientras el estado Sionista masacra a los niÃ±os y niÃ±as Palestinas, Avruj trata de lavar su imagen. Un verdadero Mercenario que debe ser condenado”.

La UniÃ³n de los Pueblos de la NaciÃ³n Diaguita (UPND) de TucumÃ¡n emitiÃ³ un comunicado formal en el que afirman: “Exigimos que el Estado de Israel y sus cÃ³mplices cesen la guerra contra los hermanos palestinos. Estamos en contra de la matanza de niÃ±os, de personas civiles no armadas. Es inconcebible e ilegal el bloqueo de la ayuda humanitaria que el mundo intenta enviar. ¿Con quÃ© intenciones el Estado de Israel envÃ­a a sus funcionarios a nuestras comunidades?”.

Mekorot, recursos naturales y conflicto por el agua

Las crÃ­ticas se concentran en la participaciÃ³n de Mekorot, la empresa estatal israelÃ­ seÃ±alada por implementar un sistema de apartheid hÃ­drico en Palestina. La UPND cuestionÃ³ la entrega de elementos como “un rastrillo y una manguera” mientras avanza el proceso de privatizaciÃ³n del agua.

“¿De quÃ© nos sirve un rastrillo si la empresa Mekorot estÃ¡ avanzando en convenios que privatizan la gestiÃ³n hÃ­drica? Sabemos que los minerales que extraen en nuestros territorios se utilizan para la industria armamentista. La colonizaciÃ³n continÃºa”, advirtieron en el comunicado.

Mekorot figura como potencial beneficiaria dentro del anuncio de privatizaciÃ³n de AySA, ademÃ¡s de mantener convenios en al menos doce provincias argentinas. Comunidades originarias remarcan la falta de consulta previa, libre e informada, lo cual vulnera el Convenio 169 de la OIT y el artÃ­culo 75 inciso 17 de la ConstituciÃ³n Nacional.

Denuncias por extractivismo y modelo sin consulta

Organizaciones sociales y comunidades afectadas seÃ±alan que los acuerdos hÃ­dricos con Mekorot estÃ¡n vinculados con proyectos extractivos, en especial de litio, agroindustria y urbanizaciÃ³n intensiva.

La utilizaciÃ³n del agua sin control comunitario, en territorios donde su escasez es crÃ­tica, representa una preocupaciÃ³n constante. SegÃºn las denuncias, los convenios firmados por gobiernos provinciales y nacionales no consideran las propuestas comunitarias ni su derecho a decidir sobre sus recursos.

Las crÃ­ticas se intensificaron tras conocerse que algunos de estos convenios se oficializaron sin mecanismos de participaciÃ³n ni procesos de consulta establecidos por ley.

El rol del INAI bajo la gestiÃ³n de Claudio Avruj

Diversas medidas impulsadas desde el INAI bajo la presidencia de Claudio Avruj recibieron cuestionamientos por su impacto en los pueblos originarios. Entre ellas se encuentran la reversiÃ³n de relevamientos territoriales, la eliminaciÃ³n del Programa de Fortalecimiento Comunitario, la falta de apoyo a la prÃ³rroga de la Ley 26.160, la suspensiÃ³n del Registro Nacional de Comunidades IndÃ­genas (Re.Na.Ci.) y su traspaso a las provincias.

TambiÃ©n se seÃ±ala una tendencia hacia la criminalizaciÃ³n de comunidades, mediante el uso de tÃ©rminos como “falsas comunidades” y “usurpaciones”, lo que legitima acciones judiciales y administrativas a favor de sectores concentrados de poder econÃ³mico.

En este marco, la UniÃ³n de los Pueblos de la NaciÃ³n Diaguita expresÃ³: "¿De quÃ© nos sirve un rastrillo y una manguera si la empresa Mekorot estÃ¡ privatizando el Agua en todo el paÃ­s? Sabemos que los minerales que extraen en nuestros territorios los usan para la industria armamentista. La colonizaciÃ³n continÃºa".