Avruj y Mekorot en territorios diaguitas: crÃticas y rechazos por alianzas y donacionespor Revista CÃtrica
14 de septiembre de 2025
Claudio Avruj entregÃ³ kits de riego junto a la ministra consejera de Israel en Argentina. Organizaciones originarias cuestionan el accionar del INAI, la participaciÃ³n israelÃ y la entrega de insumos en medio de conflictos geopolÃticos y territoriales. Mekorot, empresa estatal israelÃ, figura en convenios hÃdricos sin consulta previa. El comunicado diaguita repudia el genocidio palestino y los intereses extractivos.
El presidente del Instituto Nacional de Asuntos IndÃgenas (INAI), Claudio Avruj, participÃ³ el 13 de septiembre en un acto de entrega de sistemas de riego en comunidades originarias de TucumÃ¡n y Salta. La actividad incluyÃ³ a la ministra consejera de Israel en Argentina, Anna Keinan, y fue difundida como parte de un proceso de cooperaciÃ³n tÃ©cnica.
La entrega de kits donados por el Estado de Israel se realizÃ³ en el marco del Consejo Federal del INAI. Entre los destinatarios se encuentran la Escuela Nº 215 Virgen de la Merced, en la Comunidad Diaguita de Altos de Anfama (TucumÃ¡n), y las comunidades wichÃ La Golondrina y La Paloma, en Hickman (Salta).
Claudio Avruj compartiÃ³ en redes sociales: “Seguimos avanzando”, destacando el carÃ¡cter bilateral del vÃnculo y el objetivo de fortalecer la agricultura comunitaria.
Repudio de referentes indÃgenas y posicionamientos pÃºblicos
Referentes indÃgenas expresaron su desacuerdo con la presencia de funcionarios israelÃes en territorios originarios. Nilo Cayuqueo, dirigente mapuche, manifestÃ³: “Al llamado de Milei para dirigir el INAI se puso bajo las Ã³rdenes del estado Sionista de Israel. Nada de defender los derechos de los Pueblos Originarios. Mientras el estado Sionista masacra a los niÃ±os y niÃ±as Palestinas, Avruj trata de lavar su imagen. Un verdadero Mercenario que debe ser condenado”.
La UniÃ³n de los Pueblos de la NaciÃ³n Diaguita (UPND) de TucumÃ¡n emitiÃ³ un comunicado formal en el que afirman: “Exigimos que el Estado de Israel y sus cÃ³mplices cesen la guerra contra los hermanos palestinos. Estamos en contra de la matanza de niÃ±os, de personas civiles no armadas. Es inconcebible e ilegal el bloqueo de la ayuda humanitaria que el mundo intenta enviar. ¿Con quÃ© intenciones el Estado de Israel envÃa a sus funcionarios a nuestras comunidades?”.
Mekorot, recursos naturales y conflicto por el agua
Las crÃticas se concentran en la participaciÃ³n de Mekorot, la empresa estatal israelÃ seÃ±alada por implementar un sistema de apartheid hÃdrico en Palestina. La UPND cuestionÃ³ la entrega de elementos como “un rastrillo y una manguera” mientras avanza el proceso de privatizaciÃ³n del agua.
“¿De quÃ© nos sirve un rastrillo si la empresa Mekorot estÃ¡ avanzando en convenios que privatizan la gestiÃ³n hÃdrica? Sabemos que los minerales que extraen en nuestros territorios se utilizan para la industria armamentista. La colonizaciÃ³n continÃºa”, advirtieron en el comunicado.
Mekorot figura como potencial beneficiaria dentro del anuncio de privatizaciÃ³n de AySA, ademÃ¡s de mantener convenios en al menos doce provincias argentinas. Comunidades originarias remarcan la falta de consulta previa, libre e informada, lo cual vulnera el Convenio 169 de la OIT y el artÃculo 75 inciso 17 de la ConstituciÃ³n Nacional.
Denuncias por extractivismo y modelo sin consulta
Organizaciones sociales y comunidades afectadas seÃ±alan que los acuerdos hÃdricos con Mekorot estÃ¡n vinculados con proyectos extractivos, en especial de litio, agroindustria y urbanizaciÃ³n intensiva.
La utilizaciÃ³n del agua sin control comunitario, en territorios donde su escasez es crÃtica, representa una preocupaciÃ³n constante. SegÃºn las denuncias, los convenios firmados por gobiernos provinciales y nacionales no consideran las propuestas comunitarias ni su derecho a decidir sobre sus recursos.
Las crÃticas se intensificaron tras conocerse que algunos de estos convenios se oficializaron sin mecanismos de participaciÃ³n ni procesos de consulta establecidos por ley.
El rol del INAI bajo la gestiÃ³n de Claudio Avruj
Diversas medidas impulsadas desde el INAI bajo la presidencia de Claudio Avruj recibieron cuestionamientos por su impacto en los pueblos originarios. Entre ellas se encuentran la reversiÃ³n de relevamientos territoriales, la eliminaciÃ³n del Programa de Fortalecimiento Comunitario, la falta de apoyo a la prÃ³rroga de la Ley 26.160, la suspensiÃ³n del Registro Nacional de Comunidades IndÃgenas (Re.Na.Ci.) y su traspaso a las provincias.
TambiÃ©n se seÃ±ala una tendencia hacia la criminalizaciÃ³n de comunidades, mediante el uso de tÃ©rminos como “falsas comunidades” y “usurpaciones”, lo que legitima acciones judiciales y administrativas a favor de sectores concentrados de poder econÃ³mico.
En este marco, la UniÃ³n de los Pueblos de la NaciÃ³n Diaguita expresÃ³: “¿De quÃ© nos sirve un rastrillo y una manguera si la empresa Mekorot estÃ¡ privatizando el Agua en todo el paÃs? Sabemos que los minerales que extraen en nuestros territorios los usan para la industria armamentista. La colonizaciÃ³n continÃºa”.
