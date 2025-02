“No hay licencia social para la megaminería en Mendoza”

El agua en el ADN mendocino

.

¿Por qué la defensa del agua que hacemos en la provincia? Los mendocinos tenemos tres oasis en el desierto, básicamente, y no podemos darnos el lujo de perder ninguno. Obviamente, el oasis norte es el más sensible porque sostiene a todo el Gran Mendoza, pero históricamente hemos rechazado los proyectos en los tres oasis.

En diciembre de 2019 alcanzamos a meter en el último minuto, antes de que empezara la pandemia, una pueblada para evitar que derogaran la Ley 7.722. Es probable que hayan confiado en el estrés postraumático de la sociedad después de la pandemia, de la situación de crisis económica en la que ellos mismos nos han puesto, y entonces han convencido a algunos sectores. El lobby minero logró convencer a algunos, por intereses económicos o políticos.

Sentimos y sabemos que por lo menos un 70% de la población de Mendoza está en contra firmemente. Por eso seguimos afirmando que no hay licencia social para la minería en Mendoza, de ninguna manera. Sin embargo, ellos quieren hacer ver que ahora sí tiene licencia social. Es una mentira de los medios. Hay una feroz campaña de los medios masivos para instalar la megaminería, promocionarla y hacernos quedar a nosotros como los terroristas que no queremos el progreso de Mendoza, que incluso somos nosotros los culpables del atraso y la postración económica de la provincia.

Hay otro problema en puerta, que es el acuerdo firmado con la empresa israelí Mekorot, porque quisieron modificar el Código de Aguas, pero tuvieron que postergarlo; porque los mendocinos llevamos en el ADN la cuestión del cuidado del agua, tenemos una Ley de aguas que es anterior incluso a la primera Constitución Nacional (1853). Nuestra gobernanza de aguas es admirada en el mundo entero, nuestros ríos son de los mejores aprovechados del mundo. Esto lo traemos de los huarpes, habitantes del desierto que hicieron unas obras hidráulicas maravillosas de las que todavía tenemos vestigio.

Lo llevamos en el ADN, para nosotros cada gota es sagrada, nacemos con la conciencia del cuidado del agua. Si acá no hay agua no crece nada. Esta lucha sigue hasta que no lo liberen a Mauricio Cornejo y nos quiten todas las imputaciones y dejen de perseguirnos.

No vamos a parar hasta que se apruebe nuestro proyecto de ley de área protegida. Así, finalmente, vamos a estar en paz y asegurarle a todo el Gran Mendoza que cada gota de agua va a venir pura como la entrega la cordillera.