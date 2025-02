“EstÃ¡n entregando los recursos de todos los argentinos”

Aranguren también inició acciones para privatizar y desguazar el Yacimiento porque ya habían separado la usina de la órbita de la empresa. Eso ocasionó mucho daño en cuanto a la balanza que veníamos teniendo de nuestra empresa, luego de lograr aquello por lo que tanto años se luchó, que era darle valor agregado al carbón y una salida al mercado, ya que en aquel tiempo el carbón estaba muy bajo para poder ofrecerlo como venta. Después de que se paralizó empezaron con los recortes presupuestarios y de personal, fue un proceso bastante duro en el que hubo más de 500 despidos.

Ahora, 9 años después, si se concreta este decreto, que es ilegal, ilegítimo e inconstitucional, nuestra organización gremial que es ATE, ya no tendrá injerencia, ni tampoco el convenio colectivo de trabajo que tienen los trabajadores mineros. La nueva empresa no va a sostener un convenio como el que tenemos hoy, lo van a negociar obviamente a la baja, van a modificar las jornadas de trabajo y van hacer un reestructuración de los sectores, todas medidas que afectarán al trabajador.

La provincia de Santa Cruz debería haber defendido el recurso, estamos hablando de un recurso importante y estratégico porque estamos en un enclave geopolítico. No es cualquier empresa, no es cualquier lugar lo que se está privatizando. Javier Milei está tomando decisiones totalmente autoritarias. Todo el arco político en su conjunto debería ponerle un freno al gobierno nacional, en este caso al presidente de la Nación porque no es dueño de los recursos. Lamentablemente hay mucha complicidad de todo el Congreso. Lo que deberían hacer es denunciar la inconstitucionalidad de este decreto y exigir al gobierno de Milei que lleve la discusión en comisiones, como corresponde.

Con la privatización lo que se pierde en términos políticos es un recurso del Estado. El Estado Nacional no tiene ninguna empresa minera bajo su órbita actualmente, salvo YCRT, que ahora está intervenida. También hay que tener en cuenta que el carbón hoy no aporta energéticamente al país con su recurso, no le están dando utilidad, pero sí puede ser parte de la generación energética del país a través de la usina de 240 megas que está construida a metros de la Boca de Mina. El aporte de nuestra empresa es importante porque le permitiría al Estado Nacional un ahorro económico importante en materia de generación de energía. Con nuestro propio recurso estaríamos generando energía y no necesitaríamos del fueloil (una fracción del petróleo), por ejemplo, que se exporta para poder generar energía.