La salud sexual en Argentina en crisis

Recién en 1996 apareció la Terapia Antirretroviral Altamente Activa para tratar el VIH, un "cóctel" que evitaba la expansión del virus. Durante muchos años las personas utilizaron tres drogas para poder tratarlo y el 11 de noviembre pasado la Fundación Huésped en Argentina hizo historia gracias a una pregunta que llevó mucho esfuerzo e investigación científica: "¿Qué pasa si en lugar de tres usan dos?". Tras 35 años de existencia este espacio se mostró preocupado por la falta de financiamiento para poder desarrollar sus actividades educativas, informativas, de prevención y asistencia a miles de personas.

"En 1984, tres años después de los primeros casos, se identificó el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) como agente causal del sida, y se determinan las vías de transmisión por la sangre, las relaciones sexuales y de madre a hijo. El primer test para diagnosticar el virus surgió en 1985", explica la Organización Panamericana de Salud.

La Fundación Huésped comunicó un dato muy relevante en materia científica: "Un estudio que realizamos demostró que la terapia doble, en pacientes con VIH avanzado y que nunca recibieron tratamiento, es altamente eficaz. Es un hito en la historia de la salud y una gran noticia porque tenemos una nueva opción de tratamiento". ¿En qué contexto se da? En el de un gobierno nacional que envió un presupuesto 2025 con 76% de recorte para prevenir este virus y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

La situación es crítica. Mariana Iacono, vocera de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida fue una de las voces que repudiaron semanas atrás la medida del Ejecutivo: "En Argentina somos más de 44 mil mujeres con VIH. ¿Quiénes somos las que sostenemos los hogares, los cuidados, quiénes parimos a las y los trabajadores?¿Quiénes nos cuidan a quienes cuidamos?". Iacono reforzó que están escaseando medicamentos en las farmacias, "lo cual provocará que haya cada vez más niños y niñas que nazcan con el virus".

Por otra parte, en un comunicado del "Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis", se advirtió: "La asignación de 2023 fue de $21.242.070.001 mientras que para 2025 es de $23.052.000.000. Es decir un recorte de casi 76% en términos de dólares estadounidenses".

"Hay mucha gente del conurbano que solamente tiene para comer sus pastillas y el agua… no les alcanza para la comida", comentó María Sánchez, referenta de la Organización Positivos La Matanza. La mesa de debate se dio el 5 de noviembre en el Congreso de la Nación entre múltiples organizaciones. Ella remarcó que, como damnificada, está en riesgo todos los días: "Les pedimos sensibilidad a quienes están en lo territorial, ¡hagan respetar por favor la Ley 27.675! Que a los hospitales no les falten remedios ni preservativos, y que los médicos no hagan más malabares".

La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos también se manifiesta preocupada. En los últimos 10 años se redujo un 60% las muertes por VIH y el 70% de las personas con tratamientos están recurriendo al sistema de salud público que hoy se ve amenazado por graves recortes estructurales.

Los puntos urgentes tienen que ver con la continuidad de diversos tratamientos en el sistema de salud público como el VIH, hepatitis y tuberculosis, que haya más disponibilidad de reactivos para los diagnósticos y la distribución a nivel nacional de preservativos gratuitos. Ahora, más allá de las movilizaciones, denuncias y alarmas, todo queda en manos de funcionarios que no la ven.

La indiferencia, la falta de insumos, puede resultarnos a todos los argentinos y argentinas muy caro. Se trata de la vida de miles de personas, de la ciencia que no avanza y de la falta total de empatía en un contexto global individualista. La lucha sigue y el monstruo de adelante nos prefiere enfermos o muertos.