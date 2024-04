Verdurazo contra el hambre y frente a un Gobierno que genera violencia

En ese contexto, las familias productoras comienzan a abandonar las quintas y a dedicarse a otros trabajos, como la construcción o la costura. Molloja apunta que ese éxodo aumentó en los últimos meses. "Muchos se han cansado y han decidido irse porque no llegaban a pagar el alquiler, y si no lo pagás, el dueño te echa. Y no te queda otra que irte a una tierra donde no existen caminos, escuelas o salitas de salud. Muchos hemos sacado créditos con un triple de interés para poder pagar el alquiler", relata. Y lamenta que aún el acceso a la tierra para quienes producen en ella siga siendo una deuda pendiente.

Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT, afirma: “Ante la desesperación de ver a tantas familias productoras abandonando las quintas, y sabiendo que no estamos en la agenda del Gobierno nacional ni de los medios hegemónicos, decidimos realizar un Verdurazo solidario para visibilizar nuestra problemática, reclamar políticas públicas para nuestro sector y exigir el pago adeudado por los bolsones”.

Además, en diálogo con Radio República, manifestó: "Hay familias productoras que están tratando de salir a buscar otros trabajos y eso significa menos hectáreas en producción de alimentos. Toda esta situación de los despidos y del ajuste genera un espiral descendente que achica el mercado interno y que va a terminar en una situación como la de 2001".