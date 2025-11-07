Una piÃ±a de ternura

¿QuÃ© es para ustedes Gabo Ferro? Nos atrevemos a preguntarles.

Para mÃ­, para nosotres, es una acciÃ³n. Aunque esta acciÃ³n sea una pregunta, aunque sea un silencio intenso como el que usaba Ã©l en sus canciones despuÃ©s de pegar semejante grito.

Es tambiÃ©n volver a crear, desde lo mÃ¡s sencillo, desde esa idea no tan concreta quÃ© tenÃ©s. Es cantar desafinando aunque puedas gritar mil armonÃ­as.

SÃ­, para mi, para nosotres, Gabo o sus canciones son eso, animarse a la acciÃ³n y volver a intentar.

No te asustÃ©s, no sirve no, no te escapÃ©s, volvÃ©. VolvÃ©, tocÃ¡, miralo dulcemente esta vez

La limitaciÃ³n de recursos ante el dolor de saber que no habrÃ¡ mÃ¡s canciones nuevas, otros poemas de Gabo, y que nos queda la ciencia que no alcanza tampoco para cobijar esa ausencia.

Hoy es tu cumpleaÃ±os, un dÃ­a para arder, para volver a volver.

Con Fanu y Carlos escupimos Ã©stos pÃ¡rrafos, te queremos, gracias.