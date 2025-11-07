Una piÃ±a de ternura

Una piÃ±a de ternurapor EstefanÃa Santoro y Rodrigo Ruiz
Fotos: Carlos Brigo
06 de noviembre de 2025
Gabriel Fernando Ferro cumplirÃa 60 aÃ±os, un nÃºmero redondo si lo vemos desde arriba. Pero si hay algo que nos legÃ³ Gabo es a dar vuelta todo: moverlo, pensarlo de nuevo, verlo desde un costado y notarlo espiralado, golpear el nÃºmero, acercarlo al oÃdo y que te susurre 23, 120 o mariposa. Hoy queremos desembalar la memoria de lo que no vivimos o tal vez sÃ, con la certeza de que en sus letras hay un empujÃ³n, un mensaje, un recuerdo o una fantasÃa posible.
Gabo Ferro: escucharlo es una buena piÃ±a completa de ternura. Te sacude con una reflexiÃ³n que aclara y amplÃa las maneras posibles de comprender a las personas que habitamos y habitarÃ¡n este mundo. / NiÃ±a carpintero, niÃ±o costurera / PlantÃ³ una discografÃa en nuestros corazones. Discos solistas, con colaboraciones, poemas tambiÃ©n. La fuerza revolucionaria de su amor fue el sustrato mÃ¡s fuerte para que hoy en nuestros espÃritus continÃºe brotando un poco de esperanza ante tanta palabra Ã¡spera, llenas de espinas y odio, ¡Ay! Gabito, ¿quÃ© tendrÃ¡s para decir sobre esta libertad?
Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad
Es que la jaula es tan grande que parece que volÃ¡s
Una bocanada de aire fresco, una respiraciÃ³n profunda, esa que aclara la mente y relaja el cuerpo, eso es Gabo. Sus metÃ¡foras, su arte, su poesÃa recompone un tanto el alma, en un mundo que nos rompe un poco todos los dÃas. Una voz que nos anima a juntar esas roturas y atarlas un rato o pegarlas, dejando ver las cicatrices. Esas que con el tiempo sanan cÃ³mo nos salva Gabo en su ternura, en su tono, en su abrazo eterno. Un Gabo que te moviliza el cuerpo y te cuida del daÃ±o. Una garganta que grita, que descarga toda su hermosura aunque ya no podamos disfrutarlo en este plano terrenal: nos dejÃ³ un mar de armonÃas que rescatan el alma.
ZurcÃ, cosÃ© de mÃ todo destrozo que veas. BordÃ¡ todo lo que creas que se pueda iluminar
¿QuÃ© es para ustedes Gabo Ferro? Nos atrevemos a preguntarles.
Para mÃ, para nosotres, es una acciÃ³n. Aunque esta acciÃ³n sea una pregunta, aunque sea un silencio intenso como el que usaba Ã©l en sus canciones despuÃ©s de pegar semejante grito.
Es tambiÃ©n volver a crear, desde lo mÃ¡s sencillo, desde esa idea no tan concreta quÃ© tenÃ©s. Es cantar desafinando aunque puedas gritar mil armonÃas.
SÃ, para mi, para nosotres, Gabo o sus canciones son eso, animarse a la acciÃ³n y volver a intentar.
No te asustÃ©s, no sirve no, no te escapÃ©s, volvÃ©. VolvÃ©, tocÃ¡, miralo dulcemente esta vez
La limitaciÃ³n de recursos ante el dolor de saber que no habrÃ¡ mÃ¡s canciones nuevas, otros poemas de Gabo, y que nos queda la ciencia que no alcanza tampoco para cobijar esa ausencia.
Hoy es tu cumpleaÃ±os, un dÃa para arder, para volver a volver.
Con Fanu y Carlos escupimos Ã©stos pÃ¡rrafos, te queremos, gracias.
Hasta pronto Gabo
Acaba de morir Gabo Ferro, maestro del arte y de la autogestiÃ³n, y gran compaÃ±ero. AquÃ la Ãºltima entrevista que le hicimos: un repaso por su infancia en el barrio de Mataderos y el recuerdo de las Ã©pocas del under porteÃ±o de los 80 y principios de los 90.
Acampar ya no es lo que era
Los campamentos escolares para alumnos porteÃ±os dejaron de hacerse en Tandil y CÃ³rdoba por una baja en las partidas presupuestarias. Ahora viajan a espacios en desuso del conurbano en los que hay cuatro duchas para 160 alumnos.
Agenda Musical: Buenos Aires en vinilo