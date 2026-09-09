El SOEAR realizará el 1° Plenario Obrero Feminista en General Lagos: debates sobre salario y reforma laboral

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR) llevará adelante el próximo miércoles 9 de septiembre el 1° Plenario Obrero Feminista, una jornada de debate y organización que tendrá lugar en General Lagos.

La actividad se desarrollará en el marco de un nuevo aniversario del sindicato y comenzará a las 9:30, con una programación que se extenderá durante la mañana y la tarde.

Desde el SOEAR convocaron a participar activamente del encuentro, con el objetivo de promover debates vinculados con las condiciones laborales, la organización sindical y las relaciones entre explotación económica y opresión de género.

Salario y reproducción social, entre los ejes del encuentro

Uno de los principales ejes del plenario será el abordaje de la reproducción social como parte de la lucha económica y política.

Dentro de ese marco, se debatirá la pelea por el Salario Mínimo Vital y Móvil, uno de los temas incluidos en la agenda de la jornada.

La propuesta apunta a analizar las condiciones que atraviesan los trabajadores y el impacto de las discusiones salariales dentro de las luchas sindicales.

Reforma laboral y estrategias frente a la ofensiva patronal

Otro de los paneles estará dedicado al mercado de trabajo y la Reforma Laboral, con el planteo de discutir estrategias para enfrentar lo que el sindicato define como una “embestida patronal”.

El encuentro también propone debatir herramientas para resistir las modificaciones en las condiciones laborales y analizar posibles estrategias para avanzar hacia una posición de mayor iniciativa por parte de los trabajadores.

Violencia política, explotación y opresión de género

La agenda del plenario también incluirá debates sobre violencias en la lucha política, explotación laboral y opresión de género.

Los organizadores plantean estos temas como parte de una discusión más amplia sobre las prácticas dentro de los espacios de organización y las formas de construir participación y unidad.

Desde el SOEAR señalaron que la jornada busca alimentar la “organización desde abajo”, promover la reflexión sobre las propias prácticas y fortalecer la unidad en la acción.

Cuándo y dónde será el plenario

El 1° Plenario Obrero Feminista del SOEAR se realizará el miércoles 9 de septiembre a las 9:30 en Las Violetas y Ruta 21, en el barrio SOEAR de General Lagos.

La organización sindical solicitó cobertura y difusión de la actividad e invitó a participar de los distintos paneles y debates previstos durante la jornada.