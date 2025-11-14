Yofra: “Los aceiteros y los desmotadores vamos a ir a la huelga cuando el gobierno avance contra los derechos laborales”

La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón realizó su 74° Congreso Nacional Ordinario .

Daniel Yofra advirtió que el gremio irá a la huelga si el Gobierno impulsa cambios que afecten los derechos laborales.

Participaron Abel Furlán (UOM) , Rodolfo Aguiar (ATE) y María Fernanda Boriotti (FESPROSA) .

Los sindicatos llamaron a la unidad del movimiento obrero y a un plan de lucha conjunto.

La Federación acaba de cerrar una paritaria récord, con un salario inicial de $2.344.000 desde enero de 2026.

Yofra: “Vamos a ir a la huelga cuando este gobierno quiera avanzar contra los derechos laborales”

El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA), Daniel Yofra, anunció que los gremios aceitero y desmotador irán a la huelga en caso de que el gobierno de Javier Milei avance con una reforma laboral regresiva.

El dirigente gremial llamó además a construir la unidad sindical y organizar un plan de lucha conjunto frente al programa económico y laboral del Ejecutivo.

“Nosotros, los aceiteros y los desmotadores, vamos a ir a la huelga cuando este gobierno quiera avanzar contra los derechos laborales. Esto no es una arenga: tenemos empatía con el resto de la clase trabajadora y vamos a estar en cada conflicto para acompañar”, sostuvo Yofra durante el cierre del 74° Congreso Nacional Ordinario de la federación.

Un llamado a la unidad del movimiento obrero

Durante su intervención, Yofra enfatizó que la lucha sindical “no puede limitarse a las paritarias”. “Nosotros cerramos una paritaria bárbara, pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que tener empatía con el resto de la clase y salir a luchar. No nos podemos quedar con que nosotros estamos bien”, expresó.

El congreso contó con la participación de dirigentes de peso dentro del movimiento sindical, entre ellos Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y María Fernanda Boriotti (FESPROSA), quienes coincidieron en la necesidad de profundizar la resistencia a la reforma laboral y fortalecer la coordinación entre gremios.

“La reforma laboral es una realidad en el Estado”

La titular de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, afirmó que “la reforma laboral ya es una realidad en el Estado” y advirtió: