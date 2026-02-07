Crónica de la precarización

El agotamiento ya no es solo físico; es una bruma mental alimentada por la incertidumbre constante. Ser freelance en tiempos de ajustes drásticos y ante una reforma laboral regresiva en materia de derechos humanos, se siente como caminar por un limbo sin retorno. Es la intemperie total: un presente sin vacaciones, sin aguinaldo y despojado de cualquier red de contención legal.

Mientras los días se diluyen entre postulaciones en LinkedIn y requisitos imposibles de alcanzar, el mercado laboral se torna más exigente y, en consecuencia, más precarizador. La pregunta surge inevitable: ¿dónde buscar empleo cuando lo que escasean son, precisamente, los puestos de trabajo?

La pantalla del televisor devuelve una coreografía repetida: persianas bajas y despidos a mansalva. Trabajadorxs inician tomas de fábricas, pasando semanas durmiendo sobre el cemento de sus puestos de trabajo, en un intento desesperado por proteger lo que queda de su dignidad productiva.