“Se vienen épocas mutuales y cooperativas”

Perros que narran, bufones que muerden

Una compañía de teatro queda varada con su carreta en los terrenos encharcados de la Buenos Aires virreinal y las peripecias posteriores son narradas por un perro. Tal es el universo de La vis cómica, la obra más reciente de Kartun (dramaturgia y dirección), que engrosa un listado de unas treinta, entre creaciones propias y adaptaciones.

Hacia atrás hay que mencionar Terrenal. Pequeño misterio ácrata, Salomé de chacra, Ala de criados, El niño argentino; en el otro extremo del puente temporal están las obras de la primera época (Chau Misterix, La casita de los viejos, Pericones, Sacco y Vanzetti, El partener, Desde la lona y Rápido Nocturno, aire de foxtrot).

Desde 1973, su producción teatral lo ha convertido en un artista indispensable para pensar y sentir el país desde las tablas, porque –además de político y salpicado de humor– el teatro de Kartun es indiscutiblemente argentino.

–¿Qué humus hizo germinar la semilla de La vis cómica? Ahí está presente la relación de los artistas con el poder, hay también una reflexión sobre el lugar de los dramaturgos. ¿En qué estabas pensando cuando la escribiste?

–Partí del fragmento de una de las novelas ejemplares de Cervantes, El coloquio de los perros, que es el diálogo entre dos perros en la puerta de un hospital y critican a sus dueños. Y uno de ellos cuenta una anécdota deplorable como mascota de una compañía de teatro. Me cagué tanto de risa, me parecía tan justo pensar que en aquella época buena parte de lo que es nuestro folclore ya estaba presente: el andar de un lado para el otro, el tener que explicarle a alguien por qué es importante el teatro y debería hacerse. Me pareció que ahí había una semilla interesante, la fui desarrollando, primero para un proyecto que me habían propuesto y no se concretó, y después de una manera más despreocupada. Lo que apareció, creo que fue la sorpresa que me terminó empujando a terminarla, es que se trataba de una obra cuya ironía venía de la crítica al teatro mismo. El teatro como lenguaje manipulador, como lleno de trampas… me divertía ir revelando estas trampas, y en un momento me di cuenta que parte de la crítica venía a la estructura de una obra, cómo la estructura de una obra tiene siempre inevitablemente un protagonista que después en la realidad se transforma en el divo. El protagonista es el primer actor, el que va primero en el cartel. Sentí que con un simple giro en el punto de vista de la estructura, el héroe se volvía víctima, el primer actor se volvía rol secundario. Me entusiasmó la idea de ver al teatro como un lugar de poder, donde las estructuras cambian los equilibrios de poder y basta un cambio en el punto de vista para que el poderoso sea otro.

–¿Y cómo apareció el universo colonial en la obra?

–Yo lo tenía medio masticado con un proyecto que había hecho 30 años atrás, que no lo llegué a escribir pero que investigué sobre eso. Siempre la Historia me ha parecido… Me dicen “a vos te gusta mucho la Historia”. No es que me guste mucho la Historia: ni soy historiador ni lector de Historia. Ni en pedo me pongo a leerla, salvo cuando me meto a indagar un universo de éstos. Lo que sucede es que la Historia es una cantera de mitos; el teatro trabaja sobre mitología, sobre mitos. Algunos antiguos mitos que los revitaliza con nuevos relatos, o creando nuevos mitos, creando nuevos relatos que tienen voluntad mítica. El mito es sabiduría encerrada en un relato, es un acto de experiencia encerrado en un relato. Cuando vos leés Historia, lo que estás leyendo en realidad no es una visión objetiva del pasado, sino subjetiva pasada por el recorte que hace cada historiador. Uno puede leer el mito que recorta un historiador o recortar uno mismo dentro de la Historia esos pequeños mitos. Yo cuando me pongo a leer Historia me aparecen, valga la redundancia, mil historias. Me aparecen continuamente relatos, posibilidades, obras, entonces la leo de una manera medio especulativa; no porque me interese saber, sino porque digo “¡mirá esta historia!”.