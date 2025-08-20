La eternidad de Sandro

Sandro, el que se robó todos los corazones, el de los labios carnosos y la mirada fulminante, el seductor del pueblo, el de la voz inolvidable, más sexy que una película de la Coca Sarli. Roberto Sánchez Ocampo, el gitano. Del conurbano al mundo.

Hoy Sandro de América cumpliría 80 años y eso hay que celebrarlo. Celebrar al gran artista que fue, al orgullosamente gitano, a ese muchacho dueño de una sensualidad tan seductora que entraba por los ojos y temblaba en el cuerpo. Sandro, un pibe del conurbano que se atrevió a mover la pelvis, que rompió con la moral de su época y se convirtió no solo en un sex symbol sino también en uno de los artistas más importantes del mundo, porque no solo era una cara bonita.

A Sandro se lo celebra por su voz, por la pionera rebeldía de sus comienzos en el rock, por su baile provocador, por su reivindicación gitana muchas veces defenestrada, por esa relación tan amorosa y cercana que tenía con sus fans, las nenas, y tantos atributos más imposibles de enumerar.

“El otro día vino a casa una señora de 82 años, casi desdentada, muy viejita. Llegó preguntando por mí porque quería decirme que tenía un dinero y ¡quería poner un negocio para que me quedara para mí! Es de una ternura que no tiene medida. Quizá el secreto está ahí, en que no se pueda explicar. Lo único que te puedo decir es que yo soy un romántico, de lo contrario no podría escribir las cosas que escribo, y sigo saliendo ahí y me divierto. Y también, que a mis nenas, las amo desde el fondo de mi corazón”.