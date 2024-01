Salta: murieron una beba y un nene wichí ¿Por qué?

Ruiz cuenta los malabares que hacen las familias para tener un poco de agua que ni siquiera es apta para el consumo: “Lo más duro es que el agua está en malas condiciones y se la toma caliente porque no tienen forma de enfriarla. Lo único que tienen es un panel solar que solo es para tener luz a la noche. Hay mucha gente que se traslada al pueblo y se lleva botellitas de hielo, pero eso no es suficiente porque muchas veces los chicos terminan tomando agua caliente”.

Racismo estructural

Marcelo Benítez es auxiliar bilingüe de Santa Victoria Este, localidad que pertenece al Departamento de Rivadavia. En comunicación con Cítrica, explica la realidad que viven las comunidades y desmiente a las autoridades provinciales que cada año culpan a las familias por las muertes y las enfermedades de sus niñxs: "Uno de los problemas que viven los niños wichí es que no tienen acceso a la salud porque no hay una buena comunicación con los médicos, tampoco hay una comprensión de la cultura wichí. El paciente no recibe la información que da el médico porque no lo entiende, primero porque hablan otro idioma y también por la falta de recursos alfabéticos. Hay traductores pero no están debidamente preparados. El gobierno toma gente, pero no los capacita y eso a nosotros no nos sirve."

La principal barrera de acceso en la salud es la falla en la comunicación, pero no es la única, Benítez enumera: "No hay acceso al agua potable, acá las personas toman agua de las lagunas que están contaminadas, aunque la hierven para poder consumirla igual está contaminada. El otro problema es la falta de acceso a la alimentación, la ayuda social no llega, tampoco hay alimento natural en el monte, y ya no pueden cazar. Se nos han muerto todos los animales porque el hábitat que tenían ya no existe por el desmonte. Faltan médicos y por eso no hay un seguimiento a los chicos que están enfermos. El Departamento de Rivadavia es muy amplio y la cantidad de médicos que hay es muy poca para abastecer a toda la población. Hay un racismo muy grande, el Estado no escucha a los pueblos originarios y no ve las problemáticas que viven, al no recibir atención en salud, esto es un genocidio".