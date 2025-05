Quieren cerrar el Museo del Che en San Martín de Los Andes

En un país donde la disputa por el sentido del pasado se libra también en los territorios, cerrar un museo no es solo una decisión administrativa: es un gesto que busca silenciar memorias incómodas, borrar símbolos que todavía interpelan. Pero hay memorias que no obedecen, que se transmiten de cuerpo en cuerpo, que se reescriben en cada abrazo, en cada canción, en cada historia contada de nuevo. En un territorio arrasado por el genocidio, donde calles con el nombre de General Roca no son cuestionadas, se decide cerrar un museo que fue elegido y sostenido como tal por los propios trabajadores. Frente a esto, Aleida Guevara, hija de Ernesto, envió un mensaje de solidaridad con la comunidad y reflexionó: “El Che Guevara todavía les molesta”.