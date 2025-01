“En una sociedad fascista es muy difícil decir que sos indígena”

–¿Tenés recuerdos de, por ejemplo, que te miraran raro en la escuela? ¿Sentiste la discriminación puntualmente o a vos no te importaba eso?

–¡Mi mamá tiene un ego! “Vos sos negra pero la gente envidia tu color”. A nosotros en las fotos nos ponían siempre al fondo y ella decía “ustedes van adelante”. La verdad que mis viejos hicieron un trabajo que los admiro, porque yo no sé si hoy sería lo que soy si no fuera por ellos. Incluso cuando bajábamos la cabeza, “arriba, arriba” todo el tiempo. Yo fui a la Escuela 8, que está en Juramento y Triunvirato, siempre escuelas públicas que eran doble jornada. Mi hermano más grande era el que nos cuidaba. Nuestra casa en Villa Urquiza era medio precaria, imaginate todos los nenes: “tu casa es una choza”, “ustedes los negros, ustedes los negritos”. Fue muy constante todo eso. El tema de las fiestas, de los actos escolares, nuestros papeles siempre fueron los de la vendedora de empanadas o nos hacían bailar al fondo. Sí, se vivió mucho. Yo por ahí llegaba llorando a casa y mi vieja: “te envidian, es envidia por el color”. El concepto de “piojosos” también, “ustedes piojosos, sucios, roñosos que reciben ropa prestada siempre”.

–¿Dónde sentís que es tu territorio, tu anclaje identitario?

–Jujuy. Aparte de todas las vivencias de chica, en realidad como que la identidad la adopto de allá, pero también he pasado por un proceso de colonización que ahora estoy tratando de sobrellevar. O sea, nosotros tuvimos como una doble vida. Éramos muy tímidos y no hablábamos, la verdad que los tres más grandes no hablábamos, jugábamos entre nosotros y encima siempre nos decían “esos juegos son de indios” porque nos saltábamos entre nosotros. Éramos un equipito, no hablábamos y encima teníamos bastantes problemas en las piernas. A mi mamá le sugirieron que hagamos algún tipo de deporte y empezamos a patinar en Argentinos Juniors, que es un club que nos quedaba cerca, y ahí fue otra vida, la vida deportiva. Hoy el club tiene un protocolo de discriminación, tiene un protocolo de racismo y de género, pero en su momento, bueno, “estos indios que no pagan la cuota”, “ahí va la negrita patinando”. El tema es que le servíamos, porque traíamos medallas, entonces el club nos becaba. La verdad que toda la carrera de patín hicimos los tres: Andrés, Andrea y yo. Mi hermano fue a dos Mundiales, yo fui a dos Mundiales, Andrea es campeona sudamericana. Siempre fue con becas, pero traíamos medallas. Yo me acuerdo de una discusión muy fuerte, que la Comisión Directiva decía “no tienen ni para comer y vienen a patinar” y la gente del club decía “sí, pero nos traen medallas, así que seguilos becando”.

–¿La Comisión Directiva tenía esa postura?

–Sí, “si no pagan no tendrían que competir, pero aparte no tienen para comer”. Es cierto, nosotros comíamos galletitas de agua y teníamos los patines más baratos. Sin embargo, así ganábamos, traíamos medallas. Yo tuve períodos con los peores patines frente a gente que pagaba clases para estudiar patín artístico. Pero la discriminación estuvo siempre, te juro que era yo con 10, 11 años soportando eso. Lo peor es que asumí un rol a veces, con mis hermanos, de cuidado, porque mi vieja decía “no les den bola”, pero yo la escuchaba y después encontraba a Andrea llorando en el baño, “me saco los patines”. “No, hay que entrenar, no te saques los patines”, “vamos, vamos, sigamos”. Torneo que iba, primer puesto, segundo puesto; entonces, como que había una bancada del club. Le traíamos medallas y trofeos, y muchos años ganó el club porque éramos tres. Hacíamos tres disciplinas y nos iba bien, hasta ese talento teníamos.

–Los Alvarado Mamani eran el orgullo de La Paternal.

–La verdad que sí. El primer Mundial de mi hermano no lo podíamos pagar porque no teníamos plata y en aquel momento estaba Aníbal Ibarra viviendo cerca de Paternal y lo fuimos a ver, así que, bueno, tuvimos un pequeño subsidio ahí. No existía el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) que hoy existe, todo era a pulmón. Incluso mi último Mundial, yo trabajaba en una fábrica de ropa y la mitad de la plata de ahí fue para pagar el viaje a Australia; la otra mitad, becada. En aquel momento me agarraban angustias, incluso cuando me iba mal, el peso que caía sobre nosotros. A veces no teníamos para comer y salía y no podía patinar bien y tenía como una cosa en la cabeza que era horrenda. Porque es cierto, había días que no comíamos o comíamos paté de foie y con eso teníamos que ir a rendir 3 horas de entrenamiento.

Hay otro diploma que guarda esa familia con cinco hijxs (Abel, Paula, Andrés, Andrea y Ana) que logró tener a la primera generación de estudiantes universitarixs. Papá, Víctor Horacio Alvarado, es uno de los cientos de originarios que fueron a combatir en la Guerra de Malvinas:

“Pero no habla mucho de eso. Ahí estaban recién empezando a salir con mi mamá y le mandaba, por ejemplo, tierra de Malvinas. Es lo único que tiene mi vieja de recuerdo. Y una foto. Mi viejo ahora forma parte de un grupo de WhatsApp que se llama 'Los Kollas Sobrevivientes', con todos jujeños que fueron combatientes de Malvinas. Él perdió dos amigos en el hundimiento del Belgrano y después de eso no quiso hablar más, no habla mucho de eso. Hace 5 o 6 años empezó a ir a las actividades. Mi mamá tiene un frasco de mermelada con tierrita. Pero mucho no le preguntamos, incluso él no cobra porque no quiso pedir la pensión. Creo que cuando llegaron los llevaron al Congreso y les dieron un diploma a todos los sobrevivientes. Ese diploma lo tenemos colgado en casa”.