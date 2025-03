La larga batalla por el agua y la tierra en Mendoza

Frente a esta amenaza, los habitantes de Uspallata levantaron la bandera de la defensa del agua y la vida. “Defender el agua es defender la vida. No permitiremos que las empresas extranjeras se lleven lo que es nuestro, lo que nos pertenece: la tierra y el agua de Mendoza”, afirmaron los miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata en una reciente manifestación.

El rol de las empresas: Zonda Metals y Grupo Alberdi, entre la controversia y la desconfianza

Las empresas que lideran el proyecto, Zonda Metals y Grupo Alberdi, están vinculadas a un historial problemático en el que sobresalen las denuncias de prácticas corruptas y violaciones de derechos humanos. El Grupo Solway, al que pertenece Zonda Metals, ha sido señalado en múltiples ocasiones por su involucramiento en escándalos de evasión fiscal, corrupción y abusos ambientales en otros países de América Latina, como Guatemala. Las comunidades mendocinas, bien conscientes de este historial, temen que, bajo la fachada de "desarrollo" y "empleo", se escondan intereses puramente extractivistas y destructivos.

“Lo que está en juego no es solo el cobre, es nuestro futuro, nuestra agua y nuestra dignidad como pueblo. No vamos a permitir que nos sigan usurpando lo que nos pertenece”, expresaron en las asambleas populares que se convocan a diario.

El EIA y las dudas no resueltas

El Informe de Impacto Ambiental (EIA) presentado por las empresas carece de detalles fundamentales, especialmente sobre los productos químicos que se utilizarán en el proceso de flotación del mineral. Aunque se asegura que no se emplearán cianuro ni ácido sulfúrico, el informe menciona "otros productos químicos" no especificados, lo que genera aún más desconfianza. La falta de claridad sobre los efectos ambientales de estos productos no solo pone en duda la veracidad del informe, sino que también refuerza la percepción de que el proyecto está siendo impulsado sin el debido cuidado por la salud ambiental de la región.

Una comunidad en resistencia: la larga lucha contra la megaminería

El conflicto no es nuevo. En 2008, el proyecto San Jorge fue rechazado por la Legislatura provincial tras un fuerte rechazo popular. En 2011, la comunidad de Uspallata y otras localidades cercanas volvieron a hacer frente a la amenaza minera, logrando la suspensión definitiva del proyecto en ese momento. Sin embargo, la persistencia de las empresas y el cambio de propietarios ha mantenido viva la disputa, que ahora vuelve con un renovado impulso económico y la promesa de empleo, aunque en un contexto de incertidumbre.