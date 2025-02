"Hay que salir de las redes y tomar las calles"

-¿Qué condiciones se necesitan para que esa fuerza que surgió de manera espontánea permanezca en el tiempo?

-Es necesario que ese ánimo social se esparza, crezca, se vuelva exponencial y para eso es determinante ocupar el espacio público, salir del ensimismamiento que produce el algoritmo en las redes y las organizaciones, sobre todo, tienen que preguntarse cómo prepararse para poder encauzar la energía social que está apareciendo. En esto de demostrar que Milei no tiene el escenario ideal que quisiera, basta ver que tuvo que recular en chancletas (en referencia a que tuvo que retroceder rápidamente). Primero, Jorge Macri dijo que no da lugar a ninguno de los comentarios que hizo sobre la población LGBT y las mujeres en Davos. Segundo, tuvo que salir a explicar y a desdecirse. Lo que da una pauta de que no tiene las condiciones favorables para extender esa clase de discursos, construyendo un consenso social en torno a eso. No existe ese consenso social. Y tercero, hay sectores tradicionalmente conservadores que son responsables de la parálisis y de la incertidumbre en la que nos han metido, como la CGT, que no le queda otra y tuvo que salir a pronunciarse aunque no llamó a marchar. Ese es otro fenómeno al que estamos asistiendo en el que las centralidades de la política pueden estar cambiando sus órdenes gravitatorios.

-¿En qué sentido?

-Lo que quiero decir con esto es que lo LGBT siempre fue una agenda entendida como de minorías y hasta opuesto al de las mayorías, como por ejemplo, el discurso que popularizó Mayra Arenas, durante la gestión de Alberto Fernández, que fue una de las primeras en pronunciar que ese gobierno había hecho demasiado hincapié en las minorías Y que en las villas no se hablaba con la E. Ahora es interesante notar que lo LGBTIQNB+, la disidencia sexual y de género, es un tema que ya involucra a las mayorías. Esa falsa dicotomía de oponer lo LGBT al pueblo, a los trabajadores, a las mayorías de repente es cuestionada en los hechos sociales, porque miles de personas se movilizan, y porque nosotres en la asamblea pequeña del jueves nos preguntábamos cómo hacer para acercarnos a los demás sectores en lucha, cómo acuerparnos con les jubilades, con les trabajadores del Hospital Bonaparte y de la salud, con les trabajadores despedides de los espacios de memoria. Y el sábado nos encontramos con que esos grupos vinieron a pronunciarse a nuestra asamblea. Dejó de ser solo una asamblea específica para convertirse en una que la gente siente como propia, y aglutinante de un montón de sectores de la sociedad que están dando la pelea.

Creo que en ese sentido hay un cambio de época en relación con los centros gravitatorios de la política. ¿Qué agendas son capaces de aglutinar mayorías? La gente por ahí, en el plano económico todavía lo banca, pero contra mi tía travesti, mi peluquera travesti, mi primo gay, mi hermano bisexual, no va a dejar que diga esas atrocidades. Al fin quizás, como un distintivo de época, se ha comprendido que estamos en todas partes y que nuestra agenda no es solo nuestra, sino que es verdaderamente una parte central del espíritu de una sociedad, porque ninguna sociedad va a poder ser plenamente libre si no puede elegir quién y cómo ser en cuanto a su sexualidad y a su género, claramente, la libertad ha quedado de nuestro lado.

-¿Crees que la legitimación del odio hacia las personas LGBTIQNB+ es solo responsabilidad de La Libertad Avanza?

-Definitivamente y sin lugar a dudas, no se puede pensar en la libertad avanza aisladamente del proceso que se venía dando hace cierta cantidad de años, es decir, justamente por el grado de hipocresía que comenzó a representar el progresismo argentino, porque sus discursos no se condicen con su proyección política en los hechos, con sus políticas públicas, con su hacer político, todo eso generó una decepción que se condensó en la victoria de Milei. Creo que hay conciencia del hecho de que el triunfo de Milei es responsabilidad o consecuencia también del pésimo gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner y en ese sentido voy a mencionar tres puntos. La primera es que todavía, aun así, la dirigencia del progresismo no ha modificado su rumbo, lo que es evidente cuando Cristina Fernández de Kirchner envía un audio en apoyo al festival de la ex ESMA para que no cierre el Centro Cultural Haroldo Conti. Solo hubo un audio para defender la principal política que tuvieron como gobierno, la de hacer justicia por los derechos humanos violados por los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, esa que fue la principal bandera, la defendemos mandando un audio. Claramente, la dirigencia del progresismo no ha modificado su curso aún. Segundo, esto tiene un correlato internacional, al igual que el de las extremas derechas, porque el fracaso del peronismo con Massa encuentra un paralelismo en el fracaso de Kamala Harris.