Veranear en la villa

“La nueva gestión no está haciendo nada”, se oye una y otra vez sobre Jorge Macri en los barrios populares. Desgrabé la entrevista con Pauli Burgos, de la Villa 31, a oscuras poco antes de hablar con Nely Vargas, de Zavaleta, quien también mencionó la falta de energía en su barrio. Al día siguiente, tras llamar a Angélica Urquiza, de Villa 20, me enteré que en su comedor estaban haciendo la cena para 230 personas también sin luz. Cuatro villas que en la primera semana de enero la remaban en una evidente crisis en la gestión de la energía de la Ciudad de Buenos Aires.

A mitades de noviembre, un nuevo incendio mató a dos vecinos de la Villa 31. Una de las víctimas fue Georgina, madre de tres niños, cuyas últimas palabras fueron por teléfono: "Acá en casa se incendia todo, me estoy ahogando, la pieza está llena de humo y no viene nadie. Llamé a los bomberos y no viene nadie". Fue producto de un cortocircuito de los cables enredados, típico de nuestros barrios. Esta vez fue en el "Sector Güemes" del también conocido como Barrio Padre Mujica.