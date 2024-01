“Las modificaciones que proponen a la Ley Micaela es lo mismo que derogarla”

La ley en peligro

El proyecto de Ley Ómnibus presentado por el gobierno de Javier Milei propone modificar artículos de la Ley Micaela que ponen en peligro su correcta implementación: elimina las capacitaciones, dejando esta obligatoriedad solo para quienes se desempeñen "en los organismos competentes en la materia", sin dejar en claro a qué trabajadorxs alcanzaría. Además, sustituyó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad - que era la autoridad de aplicación de la norma - por el Ministerio de Capital Humano.

Asimismo, propone sustituir la expresión "temática de género y violencia contra las mujeres" por "temática violencia familiar y contra la mujer", reduciendo la problemática como aquello que solo sucede dentro del hogar y sin mencionar otras identidades de género. Por último, introduce la posibilidad de modificar el material de las capacitaciones a cargo del Ministerio de Capital Humano.

- ¿Qué creés que pasaría con la norma si se realizan las modificaciones que propone el proyecto de Ley Ómnibus?

- La ley establece capacitaciones obligatorias para todas las personas que integran el Estado en sus tres niveles y jerarquías y para los tres poderes del Estado, la modificación que pretenden hacer en el artículo uno - que para nosotros es la que va el hueso de la cuestión - es sólo capacitar en violencia familiar, eso significa desconocer la violencia institucional, política y laboral que está presente en los organismos del Estado, que es violencia de género asociada a esas tres modalidades, que el propio Estado reproduce y que claramente el gobierno actual ejerce, por ese motivo no quiere intervenir.

La otra modificación que propone es que la obligatoriedad de la ley sea solamente para personas que trabajan en las áreas de género de los organismos del Estado, que son quienes menos necesitan la capacitación porque se supone que ya están empapadas en la temática. El juez Rossi no pertenecía a un área de género y las personas que no le quisieron tomar la denuncia al papá de la chica de 13 años que el día anterior al femicidio de Micaela fue a denunciar tampoco trabajaban en el área de género, por lo tanto, el motivo por el cual la ley Micaela surge sería eliminado radicalmente. Si se llega a modificar en ese sentido prácticamente es lo mismo que derogarla.

Hay otra cuestión que nos preocupa y es la modificación que pretenden hacer en los artículos cuatro, cinco y seis. Ya no sabemos si son errores por hacer un proyecto de ley a las apuradas o si tiene alguna intención. Esos artículos se contradicen en relación a quién tiene que diseñar la capacitaciones y quién tiene que implementarlas, y tampoco habla de la capacitación de las máximas autoridades de los poderes.

- ¿Por qué crees que este gobierno ataca a una ley tan importante como esta?

- Primero porque no le interesa la temática, no creen que haya una desigualdad estructural en perjuicio de las mujeres ni de la comunidad LGTBIQ+ en el acceso a derechos. Muchos dirigentes del espacio que hoy nos gobierna lo han manifestado públicamente. Otra cuestión es que ellos consideran que garantizar este tipo de derechos es un gasto. Todo lo que sea inversión - como lo vemos nosotros, en donde el Estado tiene que invertir para garantizar plenos derechos de las personas, es algo que este gobierno no está dispuesto a hacer. Claramente está gobernando en beneficio de los poderosos y de los que más recursos tienen. Aunque creo que algo se ha ganado con la ley Micaela, por eso no se animaron a derogarla, como sí pretenden con otras leyes; sin embargo, pretender estas modificaciones es prácticamente lo mismo que derogarla.