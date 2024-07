Justicia bajo la lupa: la detención de una testigo ¿clave? en el caso Tehuel de la Torre

La abogada insiste en que tanto la fiscalía como la defensa no preguntaron de forma correcta durante el juicio: “El interrogatorio giró en torno a una cuestión que no es dirimente. No es dirimente para el caso si la señora tenía o no una relación de pareja. Eso no va a dirimir si los imputados son culpables o no son culpables. Termina con un falso testimonio por no reconocer algo que ellos suponen que existía, que era una relación de pareja, y que es un hecho incidental, no afecta a los imputados., Es decir, no modifica su situación procesal. Tampoco afecta a la familia, en este caso de Tehuel, que es por quien se reclama justicia. Tampoco modifica la situación de lo que pudo haber sucedido o no en la investigación”, afirma

“Esta chica estaba citada en calidad de testigo, no en calidad de imputada, por lo tanto, se la ha tratado como si fuese una imputada o una presunta imputada y no como si fuese una testiga”, dice Buela y explica: “en términos procesales ella continúa a disposición de la justicia, porque el juicio oral continúa. Si el tribunal llegase a considerar que debe ser citada nuevamente, P. va a presentarse como siempre lo hizo, siempre estuvo a disposición desde el momento en que entregó su celular y prestó declaración”.

La letrada también remarca que a P. la maltrataron: defendida “Sufrió un maltrato innecesario que está respaldado por la situación mediática y la necesidad de arribar a una condena en un caso que es complejo. Mi clienta padeció 24 horas en una comisaría y la apertura de una causa que va a tener que finalizar, porque hay que llevarla obviamente a una finalización formal”.