Juicio por Tehuel: crónica de una condena

El otro juicio

El otro imputado en la causa, Montes, espera un juicio por jurados y, como no se realizó ninguna audiencia preparatoria de pruebas, es posible que demore más de dos años en iniciar. “El otro juicio tiene características distintas, con otras pruebas, porque no se puede incorporar por lectura nada”. La Fiscalía de juicio nº 19 es la que tiene que impulsar el juicio a Montes y pese a que Caniggia “está a disposición”, no tiene fecha prevista hasta 2027. “Si lo disponen antes, será antes, pero no creo”. En ese otro juicio, la familia de Tehuel será nuevamente llamada a declarar, volverá a ver los videos de Tehuel caminando por la calle, cerca de la forrajería de Alejandro Korn, volverá a hablar de las manchas de sangre y la Fiscalía va a tener que convencer a un nuevo tribunal, esta vez integrado por doce personas, de que el imputado colaboró en el homicidio.

“No se puede probar la muerte”

Eso había dicho la defensora de Ramos en sus alegatos agregando, además, que la investigación de la causa llevada adelante por la Fiscalía de Juicio había sido muy mala, que no había profundizado en otras líneas de investigación que ampliaban los interrogantes sobre lo que pasó la madrugada del 11 de marzo de 2021 en Mansilla 1203, en Alejandro Korn, después de las 00:24, cuando el celular de Tehuel dejó de tener señal. “No comparto la postura de la distinguida defensora”, dijo Bernard en la resolución respondiendo al pedido de la defensora, en la que ella decía que si no había cuerpo no se podía probar la muerte; y agregó: “No hay nada que discutir al respecto. Ni la opción de la sobredosis, ni la pelea entre ellos, ni el disparo ni que Tehuel se haya ido a una fiesta resultan verosímiles. Ninguno de los argumentos vertidos por (Natalia) Argenti conmueve mi convicción”.