Juicio por Tehuel: ¿Qué dijeron la Fiscalía, la querella y la defensa del imputado?

Por eso, la querella acompañó el pedido de condena, pidió que se cree un “protocolo de búsqueda a personas LGBT desaparecidas” y exhortó a los tres poderes provinciales para pedir por la real implementación del cupo laboral travesti trans en la Provincia de Buenos Aires. “Si Tehuel hubiera tenido un trabajo formal no se hubiera expuesto al lobo ése”, dijo González en el alegato.

Cuando fue el turno del alegato del imputado, a cargo de la defensora oficial Natalia Argenti y su equipo, su mirada fue contundente: “No se sabe qué pasó, no hay indicadores absolutos de culpabilidad, no hay cuerpo ni hay arma homicida. La investigación de esta causa fue muy mala. Me acoplo a lo que dijo el padre de Tehuel: se podría haber tenido otro tipo de información y no sólo en esa etapa de juicio”. La abogada propuso mirar los elementos que están en la instrucción pero que no fueron tenidos en cuenta a la hora del juicio: “Si dejamos de mirar a estas tres personas (haciendo referencia a Ramos, Montes y Tehuel), puede haber habido más cosas. Hay un tal ‘Manu’, que nombra Montes en la indagatoria, que estuvo junto a él ese día. No se lo allanó y no se siguió esa línea de la investigación. ¿Pudo haber sido Manu y no Ramos? No lo vamos a saber”, dijo la abogada. “Hay otra persona más, Lolo, que tuvo contacto con Ramos esa madrugada. Tampoco se siguió esa línea”, agregó.

La abogada reconstruyó las dos escenas de allanamientos, de los días 16 y el 23 de marzo. “El 16 de marzo, en el allanamiento, encontraron un pedazo de campera y la tapa del Motorola en la calle Mansilla, la casa de Ramos. Pero en la calle Florencio Varela, a la vuelta, también había restos del celular. En el medio había una serie de cosas combustionadas, que no tuvieron interés policial, marcando algo. La campera estaba ahí arriba, afuera. En la salamandra, dentro de la casa de Ramos, había cosas quemadas y, como un llamador, dos envoltorios de preservativos verdes, y atrás, la mancha de sangre. Hubo confusiones de los policías que declararon en este juicio: Pastore dijo que la campera estaba sobre el perímetro, parecía que estaba adentro. Y decía que fue arrojada de adentro para afuera. Carballo también dijo lo mismo. Otro testigo, otro policía, dijo que no, que la campera estaba afuera. De hecho, cuando vienen los tres peritos a declarar al juicio dicen que el trozo de campera estaba afuera”, dijo.

“Cuando los peritos entraron a hacer los levantamientos de prueba en el allanamiento, dijeron: ‘la preservación del lugar es incompleta’, es decir, que la escena no estaba custodiada. Y dijeron: se deja constancia a nuestro arribo se hallaba presente en el lugar personal de la sub DDI de San Vicente’”. La abogada interpeló a la sala: “Si yo miro desde afuera, pienso que es una escena plantada. ¿Ramos es tan, tan inteligente que se deshace de un cadáver y se deshace de un arma pero se deja toda la evidencia en la casa para que lo vengan a buscar?”, preguntó la abogada. “No hay restos de campera en ningún lado, ¿Quién dejaría un trozo de campera colgado como si fuese un adorno de un árbol de navidad? Los peritos dijeron que se veía a simple vista. Si se ve a simple vista y yo maté, lo saco. No dejo la mancha de sangre, no dejo los preservativos. Si estoy quemando, lo quemo todo. Si oculto un cuerpo, oculto el cuerpo, el teléfono y la campera; no dejo partes”, agregó.

“El día 23, vuelven a hacer el allanamiento y vuelven a decir lo mismo: la escena no está preservada y antes de que lleguen los peritos, había personal de la DDI”, dijoe. Argentique, el 23, cuando volvieron a allanar la casa del imputado, encontraron un envoltorio de preservativo blanco que coincidía con el que tenía Ramos en la mochila cuando fue aprehendido el 18 de marzo, cinco días antes. “El 23 también encontraron dos libros de magia negra que no habían encontrado antes. Parece que hayan dicho: vamos a hacer pensar que hubo un abuso sexual y, si no, vamos a hacer pensar que hubo un ritual de magia negra, porque en la casa de Ramos había un círculo con una cruz pintada en el piso”, agrega.