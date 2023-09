“La música latinoamericana está en mi ADN”

¿Con qué te encontraste cuando te fuiste a Salta?

Siempre tuve un amor particular por el norte argentino, por todo eso que ahí sucede, por el contacto con las comunidades, vivir ahí me hace muy bien. Quisiera que sea más tiempo allá y no tanto acá, pero mi trabajo pasa mucho por Buenos Aires. Estoy feliz por la diversidad cultural que hay, la Mariana Carrizo, que es una gran amiga, me lleva por los festivales de folklore que me enloquecen. Hubiese querido nacer en provincia, no en Buenos Aires.

Estuviste acompañando la lucha del pueblo jujeño. ¿Que reflexión hacés después de tantos meses de resistencia?

Sí, es muy triste lo que está pasando. Noto mucho el porteñocentrismo que hay, que es obvio, siempre fue así, pero lo veo mucho más cada vez que vuelvo. Cuando estás allá las noticias hablan de acá y allá todos saben qué pasa acá, pero acá nadie sabe qué pasa en Jujuy. Yo estoy muy atenta a todo lo que está pasando en Jujuy. Hay un blindaje mediático muy grande y siento que es muy poco lo que puedo hacer. En principio, lo que hago es visibilizar ciertas cosas que, por el colonialismo y el enorme racismo que tiene este país, no se quieren ver. Acá hay un racismo que está solapado.

¿Estuviste en las protestas?

Estuve en el corte de Purmamarca justo cuando desalojó la policía de (Gerardo) Morales y prendieron fuego toda la mercadería que tenían las comunidades. Es muy fuerte escuchar la determinación que tienen, creo que hay que aprender un montón de ellos y acompañar como se pueda, aun sabiendo que el Tercer Malón sigue en Buenos Aires y parecería que a nadie le importa. Estamos en una época realmente muy difícil de transitar.

¿Qué pensás del momento político que estamos viviendo con el avance de la ultraderecha?

Estoy amargada, es difícil mantenerse distante de lo que está pasando, es imposible. Entiendo el enojo de la gente, yo también estoy enojada, pero no voto a Milei por eso, voto a la izquierda. Sinceramente no me esperaba esos resultados de las elecciones, pero ese enojo es totalmente entendible. Sé que esto es transversal, está pasando en todo el país.

Yo no quiero tirar unos mensajes de mierda tampoco, perdón, pero no estoy en un momento optimista. Siento que va a haber que salir a la calle más que antes. Siento que se está derrumbando un velo de las clases medias y que todavía tarda en llegar la información de que está todo podrido. Creo que nadie está de acuerdo en que este gobierno tiene que seguir, mucho menos que vuelva el macrismo . Ojalá todos votáramos a la izquierda, pero no va a pasar.

¿Hablaste con personas del norte sobre las elecciones?

Sé que muchas comunidades votaron a Milei y también sé que está muy difícil salir a militar, pero tenemos que volver a las calles porque si no está esa cosa de hacerle el juego a la derecha que es 'de esto no hay que hablar, de Jujuy tampoco y del FMI tampoco porque le hacés el juego a la derecha'; y bueno, mirá a dónde estamos ahora. Además de enojada, estoy angustiada porque la realidad es dura. Se habla de defender los derechos cuando está todo el mundo con dos trabajos, todo informal, aumenta todo, pero no suben los salarios… ¿Cuáles son los derechos de los que hablan?