En el Gobierno, los maleducados de siempre

Actualmente un joven en la etapa de la secundaria necesita al menos $92 mil pesos para llenar la mochila. Un colegio técnico, público, pide materiales (escuadras, tablero, camisa de grafa, escofinas) que llegan a los $85 mil. Y comer afuera, según los datos de estos movimientos, supone un mínimo de $46 mil pesos mensuales. No hay pibe ni piba que soporte, menos cuando hay más hermanxs en edad escolar en la familia. La emergencia en Argentina se extiende por todos los poros mientras que la política libertaria se corona con un incentivo de $70 mil que no llegará a todos los hogares.

Mientras los salarios de las y los maestros quedaron congelados con los valores de 2023, nuestro país atraviesa una inflación en crecimiento. En los últimos dos meses superó el 45%. Aún en lo que va de 2024, según Sonia Alesso de Ctera, el Gobierno no envió el dinero para el Fondo Nacional de Incentivo Docente ni al Fondo Compensador de Desigualdades Salariales. Mucho menos a los comedores escolares. María Echevarría, madre y militante de La Poderosa en la Villa 21-24, denuncia: “Hay muchísimos pibes que no tienen ni zapatillas ni mochila, el Estado no se acerca. La Escuela N°12 de mi barrio no tiene ni luz ni agua, ¿quién se hace cargo?”.

Julieta, del Centro de Estudiantes de Filosofía, UBA, y Malena, del Movimiento Unidad Secundaria son parte de una juventud presente activa en el reclamo. “No exigimos más que una canasta escolar accesible y alimentos para los comedores. Queremos una educación pública y de calidad”, dijo Julieta. “Lo más grave está en los boletos, en los comedores escolares y en los materiales de los colegios técnicos. Para un solo trabajo final de una materia tenemos que gastar más de 30 mil pesos. Es una desesperación total”, completó Malena. A pocos días del inicio de clases, los maleducados de siempre, atacan al bolsillo.

“Una de las preocupaciones principales es el hambre, pero a su vez las familias se preguntan cómo pueden hacer para comprar delantales, cuadernos, mochilas o zapatillas”, explicó Juliana, coordinadora nacional de “Ni un Pibe Menos por la Droga”. Y agregó: “Fuimos recibidos por la Secretaría de Educación hoy, vamos a ver qué sucede. En todo caso volveremos. Eso ya es un triunfo al lado de otros ministerios, como el de Capital Humano donde Sandra Pettovello no se conmovió ni un poco con las 30 cuadras de filas de comedores”.

El miércoles 22, más de 30 organizaciones estudiantiles, sindicales, docentes y sociales se concentraron hoy en las puertas del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría -ex Ministerio- de Educación, para exigir mayor gestión a pocos días del inicio de clases.

Otro factor común lo tienen las madres que llevan y traen a sus hijos de las escuelas. “Se va todo en pasajes”, dicen. Además de los $700 al día, por ejemplo en AMBA, tienen que gastar para ir a sus respectivos trabajos en el transporte público. El Indec sacó un nuevo medidor, por edad, que puntualiza en la “canasta de crianza”. Dice que para criar niñas y niños entre los 4 y 5 años una familia necesitó $211 mil en enero de este año. Por otro lado, para criar niñas y niños de entre 6 y 12 años, se necesitó mínimamente $266 mil cada uno. Todos en edad escolar. El salario mínimo, en cambio, quedó a solo 180 mil pesos por este mes. Las cuentas, los números, no dan.

Con una canasta escolar que aumentó un 450% denuncian que “los estudiantes no son la casta”.