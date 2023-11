Grindr, entre la pobreza y el placer

Además de las entrevistas relevé a diez usuarixs que utilizan esta aplicación en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Más de la mitad me dijeron que han sido bloqueados por otras personas al decir que el punto de encuentro era dentro o cerca de un barrio popular. "Zona roja", "zona peligrosa", ¿les suena? Nueve me dijeron que habían sido estigmatizados al aclarar que eran de tal o cual barrio. "Todo va bien hasta que decís que sos de una villa. En general no se termina concretando nada". La mitad han sido bloqueados alguna vez por tener cuerpos gordos, marrones o porque en “la foto que se intercambian se ven ladrillos pelados y un pasillo". Tres chicos me dijeron que hay una tendencia de "morbo" o "fetiche" por los "turros", y que les han ofrecido dinero. La mitad también me comentaron que suelen preguntar por la venta de drogas. Una chica trans resaltó que varias veces la discriminaron con palabras "muy fuertes e hirientes" al negarse a una cita. Las apps son violentas, superficiales, pero tal vez Grindr se zarpa.



SEXO EN TIEMPOS DE APPS

La aplicación selecciona personas según las preferencias. Busca el hombre perfecto para los gustos del usuario en base a altura, peso, edad, preferencia de roles (pasivo, activo, versátil), geolocalización y múltiples otros filtros muy intuitivos. Hasta se puede incorporar el “estado de VIH”, si se tuvo viruela símica o si el usuario se aplicó la vacuna contra el Covid-19. En fin, un mundo de información que en 2017, y al menos por dos años, Grindr vendió sin consentimiento a otras empresas (sobre todo de publicidad) y por lo cual fue multada con al menos seis millones de euros. Pero esa es otra historia.

Ximena del barrio Zavaleta, en Nueva Pompeya, es una chica trans que se descargó la app con la intención de engancharse con “algún paraguayo”. Dice que le encantan los chicos de ese país. No aclara por qué. Prefiere el mayor anonimato posible, y cuenta que disfruta mucho vincularse más allá de lo sexual tomando algo o haciendo amistades. “Nosotras, las mujeres trans siempre corremos más riesgos. Hoy no se cumple el 1% del cupo laboral, no quieren alquilarnos una habitación para vivir, vamos a los comedores porque no tenemos muchas veces para comer y la mayoría estan en situación de prostitución”, explicó y desarrolló: “Es decir, en la app somos deseadas pero a escondidas. En lo sexual nos quieren pero en secreto. La mayoría que me hablan son hombres con familia, ‘tapados’, y si no accedés a cosas que te piden te dicen ‘puto de mierda’ o cosas peores”.

-¿Qué te preocupa sobre el uso de la app?

-Me ha pasado de hablar con un pibe, todo bien, hasta que nos encontramos y sacó un arma para robarme. No es algo usual pero pasa, hay que cuidarse. Muchos hombres curiosos entran para no concretar nada o usan fotos falsas y al momento del encuentro no es quien decía ser. Pero Grindr tiene más ventajas que desventajas. Estas cosas son casos aislados.

Román de Villa 20, en Lugano, coincide. "Uno aprende a usarlo con el tiempo. No encontrás el príncipe azul en Grindr. Hasta que concretás con la persona no sabés realmente con quién hablás, como toda app. Tengo amigos que han sido robados, se sabe en el ambiente de eso. No es fácil después contar que te robaron porque arreglaste coger con un desconocido", señaló.

-¿Qué pasa con la app en el barrio?

-Tenemos mucha mochila encima. En el ambiente hay algo así como las divinas y las populares. Hay un estereotipo gay que acentúa el físico, el auto, la casa linda y las fotos de sus viajes de vacaciones. Un pibe gay del barrio tiene un fondo de ladrillo pelado o un pasillo. Si bien a algunos no les molesta, y hasta le da morbo, no es lo común para mí. A mi me han llegado a hablar solo para decirme que no tendría que tener Grindr porque soy feo. Si sos gordo y marrón es peor. La violencia no solamente se nota en el cuerpo sino en esas agresiones verbales o la indiferencia por tu dirección. No solo te bloquean por donde vivís cuando buscás un trabajo, también te bloquean si buscás placer.



ORGULLOSAMENTE PUTO

Era martes, llovía a cántaros, prestaba para un café. La Casa Roja de Constitución abrió sus puertas a la comisura de sus ojos. Pablo, "Cerita Negra", nos daría una óptica diferente del análisis del sexo en los barrios populares, de Grindr como herramienta y del trabajo sexual que hoy es la identidad política de este chico de 34 años. "Esta cutis es por el aloe vera", dice, ríe. Es que no parece de la edad que dice tener, su frescura es la de un chico mucho más joven. Pero atrás de su sonrisa perlada hay una historia como la de mucho maricón de cualquier villa. Pura valentía y puro moretón. "Yo vengo de lo que es un barrio periférico de Rosario. Se llama Barrio Municipal, perteneciente a Nuevo Alberdi", cuenta quien además es masajista y generador de contenidos eróticos. Desde que conoció a un seguidor de su trabajo, hoy su actual pareja, vive en Buenos Aires recorriendo las páginas de lucha en Ammar (Sindicato de Trabajadorxs Sexuales Argentina). "El placer entre alguien con plata y alguien pobre tiene quizá una diferencia y es que ellos tienen agua caliente", subraya, vuelve a sonreir. Sirve el café. Sigue: "Yo resalto que en general quien es del barrio coge con quien conoce ese territorio".