“No es por ahí”, ¡el primer año de nuestro stream!

Nelson, uno de los conductores del ciclo que se transmitió en el canal Posdata durante el 2025, repasa cómo surgió la idea, la magia que se generó y los enormes invitados que tuvo el programa.
Caminar por la Villa 21-24 y que me pregunten…“¿Vos sos el que está haciendo stream con Gabriela Ivy, la que está en las redes?” son de las frases inesperadas de este 2025. Primero porque, ¿yo en un stream? No fue una tarea fácil. Segundo porque en el barrio no se consume tanto, la verdad. Todo sigue siendo muy de nicho, siento. Pero ahí tocó responder: “Sí, todos los jueves a las 20 hs salimos por el Youtube de Posdata. Es una colaboración que nació como idea de Revista Cítrica”. Para ser nuestro primer año, muchos comentarios así me fueron llegando y el balance es más que constructivo. Porque por acá somos más del mundo de la gráfica, el periodismo escrito en web o revistas, el CM de alguna red social o a lo sumo la radio donde uno trabaja con otra “protección”, donde se expone la voz pero no tanto la cara, los errores gestuales, el pelo revuelto o las ojeras. ¡Era un desafío!
Lo pensé, dudé y me dije “¿por qué no?”. Un villero que no encaja tanto con ciertos patrones del villerío tradicional, un poco ñoño, paraguayo pero muy porteño, porteño pero muy paraguayo, del pasillo pero universitario, un poco gruñón… “¿Me quiero exponer?”. Otra vez dudé.
Para Gabriela fue un poco más místico todo. “Yo soy muy de las señales. Recuerdo que a inicios de 2025 tenía toda la semana ocupada, menos los jueves. Me escribió Mariana, compañera de Cítrica, para preguntarme si quería participar, pero dependía de mis días. Me dijo ‘jueves a las 20hs’. Me dio pie al instante. Además, uno de mis objetivos del año era formar parte de un stream”, contó.
¡Pim, pam, pum! Entre chistes siempre decimos que en realidad había otra persona antes que al final no pudo ser mi partener en la co-conducción, y en esa llegó Gabi enviado por las causalidades de la vida mediática. Y con los meses hicimos un dúo que se enfrentó a esto nuevo para toda la manada cítrica.
Pero, ¿por qué hacer un nuevo stream si ya hay un montón? Creo que en este contexto de fascismo generalizado, de avance de la ultraderecha en todo el continente, instalar voces entrevistadas en clave popular y LGBTIQ+ tiene una potencia política, cultural y comunicacional que no es tan común. El golpe que Javier Milei propició hacia los medios independientes/populares/cooperativos, y que en realidad ya había iniciado durante la gestión de Macri en la Casa Rosada, terminó de debilitar mucho a la prensa sin patrón. ¿Por qué no dar un salto también nosotros al stream? No seremos lxs únicos pero sí de lxs primeros. No porque estuviera todo bien, porque todavía dependemos de las suscripciones de la gente -guiño, guiño-, sino como señal de dar un paso más adelante en un terreno poco conocido pero necesario. En fin, párrafo largo. Gabi es más directa:
“Los streams son muy porteñocentristas, muy pakis, muy de varones y mujeres blancas. Entonces me pareció importante instalar otras voces, otros puntos de vista en un canal. Tengo que admitir que, en promedio, los streams de Argentina me aburren. Si bien son los nuevos medios... en los '90 había millones de puestos de cerveza tirada y después solo quedaron un par. Tal vez ocurra algo similar. La originalidad es lo que permitirá que sobreviva. El stream está orientado a mucho público pero todavía no se llega a tantos como la TV. Noto mucha necesidad de estar distrayendo, haciendo jingles o baiteos de recortes para que tenga más visibilidad. Pero lo que estaría bueno es que sea más atractivo para la gente antes que concentrarse solo en la popularidad del clip”.
Gabriela me dijo que, en “No es por Ahí”, aprendió a hacer más preguntas periodísticas a su estilo. Creo que, por mi parte, aprendí a depender menos del papel y a preguntar más lo que sentía. ¡Jugar! Todavía cuesta horrores desestructurar , pero ahí vamos. Coincidimos que el trabajo de Posdata, en su parte técnica, y la producción de Cítrica lograron hacer este laburo mucho más cómodo y digerible. Porque claro, no somos solo un par de rostros bonitos. Hay mucha gente, mucha garra atrás.
En esa marea colectiva es clave, muy importante, abrazar para cerrar el año los análisis en salud mental que tuvimos con Sofía Marino, los desafíos en soberanía alimentaria que presentó Clara Zárate, los detalles poco conocidos de personajes importantes que nos trajo Nadia Fink y la historia viva detrás de los billetes por parte de Alejandro Volkind. ¡Muchas gracias a estos columnistas de lujo!
“Ya Posdata me parecía un canal muy atractivo. Las personas que fui conociendo a fines de 2023, como Vera, Juan Felipe, el Profe Borda... me parecían interesantes. Y es importante la fusión con Cítrica que va en contra de las políticas de derecha pero que también puede dar otra opinión no tan termo. No tan partidista. Creo que hay un exceso de streams que no tienen en la conducción a personas de la comunidad LGBTIQ+ o villeros. Y con NEPA abrimos una alternativa”, dijo Gabi. ¡Y es así!
Entre las invitadas que más disfrutó Gabriela está Maitena: “Fue un honor y un placer tener una artista que yo leía de chica. Después, Esther Díaz me quemó la cabeza porque no la conocía”, dice. También nombró a Juan Solá con quien se cagó de risa, Marian Moretti, Giovi Novello, Susy Shock y a Ivana Szerman. Por mi parte destaco lo políticamente incorrecto de Alfredo Grande, la hermosa voz de La Ferni, la chispa de Lucas Fauno y la entereza de Dina Sánchez en las calles y como referente popular. Como verán, ¡enormes invitados e invitadas!
Para todas y todos los que nos han dicho que no es por ahí, sí es por acá. Por un periodismo cooperativo que ya cumplió sus 15 años de existencia y que cierra 2025 celebrando un stream con estas características. No es por el camino de los que reprimen a jubilados, quitan alimentos de los comedores o que incitan, cada vez que pueden, a odiar a determinados grupos de la sociedad. Sí es por acá, sí es por la libertad de expresión, sí es por el periodismo libre que no es una farsa.
A vos, que nos leés seguido, que llegaste hasta acá, muchas gracias. Te invitamos a que seas replicador o replicadora de nuestras historias, las de estas páginas y las que están en la solapa “No es por ahí” del canal de Youtube de Posdata. Qué mejor que un verano escuchando y viendo nuestro stream. Y ya saben… ¡Una suscripción nos vendría muy, muy, muy bien!¡Salú!
