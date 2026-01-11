“No es por ahí”, ¡el primer año de nuestro stream!

En esa marea colectiva es clave, muy importante, abrazar para cerrar el año los análisis en salud mental que tuvimos con Sofía Marino, los desafíos en soberanía alimentaria que presentó Clara Zárate, los detalles poco conocidos de personajes importantes que nos trajo Nadia Fink y la historia viva detrás de los billetes por parte de Alejandro Volkind. ¡Muchas gracias a estos columnistas de lujo!

“Ya Posdata me parecía un canal muy atractivo. Las personas que fui conociendo a fines de 2023, como Vera, Juan Felipe, el Profe Borda... me parecían interesantes. Y es importante la fusión con Cítrica que va en contra de las políticas de derecha pero que también puede dar otra opinión no tan termo. No tan partidista. Creo que hay un exceso de streams que no tienen en la conducción a personas de la comunidad LGBTIQ+ o villeros. Y con NEPA abrimos una alternativa”, dijo Gabi. ¡Y es así!

Entre las invitadas que más disfrutó Gabriela está Maitena: “Fue un honor y un placer tener una artista que yo leía de chica. Después, Esther Díaz me quemó la cabeza porque no la conocía”, dice. También nombró a Juan Solá con quien se cagó de risa, Marian Moretti, Giovi Novello, Susy Shock y a Ivana Szerman. Por mi parte destaco lo políticamente incorrecto de Alfredo Grande, la hermosa voz de La Ferni, la chispa de Lucas Fauno y la entereza de Dina Sánchez en las calles y como referente popular. Como verán, ¡enormes invitados e invitadas!

Para todas y todos los que nos han dicho que no es por ahí, sí es por acá. Por un periodismo cooperativo que ya cumplió sus 15 años de existencia y que cierra 2025 celebrando un stream con estas características. No es por el camino de los que reprimen a jubilados, quitan alimentos de los comedores o que incitan, cada vez que pueden, a odiar a determinados grupos de la sociedad. Sí es por acá, sí es por la libertad de expresión, sí es por el periodismo libre que no es una farsa.