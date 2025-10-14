Diario de una trava militante

Gabriela Ivy da el salto de las redes sociales a los libros con “Zoon Politikona”, una autobiografÃa donde se mezcla la identidad de gÃ©nero, la geografÃa conurbana y, sobre todo, la polÃtica.
Gabriela Ivy, la que comenta los temas de actualidad en redes sociales desde su mirada travesti no binaria, es una mÃ¡scara. DetrÃ¡s de sus posteos en X y de sus reels en TikTok e Instagram hay varias capas: influencias que van desde las Spice Girls hasta Enrique Pinti, una infancia de carencias materiales y afectivas en el conurbano bonaerense, conflictos familiares por su elecciÃ³n identitaria, pelucas y vestidos a escondidas, sucesivas experiencias de precarizaciÃ³n laboral, amistades entraÃ±ables que la abrazaron, amores olvidables que la decepcionaron, viajes por el mundo... la vida misma que no cabe en 140 caracteres ni en 90 segundos de extensiÃ³n.
Todo eso y mÃ¡s estÃ¡ condensado en Zoon Politikona. Me dicen lo que tengo que ser (Puntos Suspensivos Ediciones, 2024), una autobiografÃa donde Gabriela Ivy cuenta la historia detrÃ¡s de la influencer a la que ahora saludan por la calle por sus contenidos. Son 172 pÃ¡ginas de introspecciÃ³n, confesiones y anÃ©cdotas que contornean a la persona que vive bajo la piel del personaje pÃºblico. “Una especie de diario Ãntimo que funciona como un documento histÃ³rico de los peligros de ser travesti en los aÃ±os 90, o de ser una marica dentro de una familia conservadora y catÃ³lica de JosÃ© LeÃ³n SuÃ¡rez”, apunta la periodista Maia Debowicz en el prÃ³logo.
Hay tramos divertidos, como cuando explica que el tÃ©rmino liberpijis (por el que su comunidad de seguidores la reconoce) surgiÃ³ producto de su dislexia, ya que su mente elaborÃ³ ese concepto rÃ¡pidamente para llenar una frase confusa y sin pensar que se convertirÃa en una definiciÃ³n para los seguidores de Javier Milei. TambiÃ©n hay pausas reflexivas, como cuando narra los problemas de autoestima que le generaba el exceso de peso o cuando confiesa su rechazo a la convivencia con otras personas a raÃz de sus tropiezos amorosos.
¿CÃ³mo se lleva Gabriela con ese grado de exposiciÃ³n de la intimidad que da el libro, muy distinta a la exposiciÃ³n discursiva en redes sociales? “Un reel en Instagram se puede compartir, es gratis, le puede llegar a cualquiera, incluso a detractores. En cambio, un libro te lo va a comprar alguien que te sigue, te banca, te conoce ya; entonces me sentÃ mÃ¡s segura para poder hacer eso. Generalmente, me preguntan cosas de polÃtica, y yo tambiÃ©n quiero hablar sobre las relaciones. Ya que no me lo pregunta nadie, lo escribÃ. Mi apertura emocional frente a distintas situaciones la dejÃ© tal cual era, porque incluso hay cosas que yo sentÃa en ese momento cuando escribÃ, que ahora ya no me pasa, las tomo distintas, y me gustÃ³ dejarlas tal como eran en ese momento”.
En su fascinaciÃ³n infantil por las travestis que desfilaban en los carnavales del barrio hay una pista posible para explicar su militancia actual a favor de las diversidades, como describe en la pÃ¡g. 33: Tal vez sea el motivo por el cual hoy por hoy me movilizo, porque deseo que el dÃa de maÃ±ana una niÃ±a trans, transformista o drag que aÃºn no se descubriÃ³, vea a una referenta suya bailando en pleno carnaval con la seguridad de que esa bailarina sostiene la alegrÃa tambiÃ©n en el dÃa a dÃa.
¿Para quiÃ©n es este libro? “Mi intenciÃ³n es que le llegue a cualquier persona que no se animÃ³ a hacer cosas por un mandato social. Que se anime a hacerlo, siempre y cuando no sea de mala leche, sino porque realmente es algo para construirse como persona. No me importa el gÃ©nero, no me importa ningÃºn extracto o clase social. Bueno, sÃ, a los millonarios no va dedicado, claramente. El mensaje es 'hacÃ© lo que se te cante, no les des pelota a los mandatos'. Y tampoco es una historia de autosuperaciÃ³n, sino que habla de atravesar lo que han atravesado otras personas; es contar esto de que cualquier persona convencional que haya tenido problemas en la vida, asÃ y todo se lance y se mande a hacer lo que tiene ganas”.
Una identidad moldeada en los mÃ¡rgenes
.
Antes que el libro hubo un blog en el que contaba sus vivencias personales, y parte de ese registro estÃ¡ plasmado en Zoon Politikona. Son momentos clave en su historia, como “Memorias en el tren: Una travesti en proceso” (pÃ¡g. 94): Acabo de tomarme mi primera hormona. O como se le dice: Ronfase. Es el principio del fin. Un fin que proyectÃ© durante toda mi vida sin darme cuenta. Me llamo Gabriela, ¿cÃ³mo me llamaba antes? No recuerdo, y como sugerencia les dirÃa que NUNCA le pregunten a una persona trans o no-binaria que se AUTOPERCIBE con otro nombre, cuÃ¡l es su nombre de su otra vida.
Sobre el origen: “MÃ¡s o menos desde el 2009 empecÃ© a escribir en mi blog pensamientos, cosas que me pasaban por la cabeza, reflexiones. Yo ni siquiera habÃa transicionado para esa Ã©poca. Iba alimentando el blog con la idea de que en algÃºn momento se convirtiera en libro. Y ese blog lo empecÃ© a cargar mÃ¡s de informaciÃ³n ya en 2019, me mandaba WhatsApp a mÃ misma para cada cosa que yo notaba a travÃ©s de la transiciÃ³n, cuando empecÃ© a transicionar, quÃ© cosas me pasaban por la cabeza o quÃ© cosas experimentaba. Aprovechaba que el tren andaba lento, que andaba con demoras, y escribÃa ahÃ para que se pase el tiempo, para que entre en esta ansiedad porque el tren no llegaba a destino. Y lo que me faltaba era el hilo conductor. Entonces, cuando ya avancÃ© bastante con el blog, ahÃ se me ocurriÃ³ escribir el libro”.
En la pÃ¡g. 75 escribe: El transicionar no es ordenado, es caÃ³tico, es complejo decirles a las personas que a partir de ahora ya no te llamas “pirulo” sino que te llamÃ¡s Gabriela. El devenir complejo de la vida recorre todo el libro y permite a quien lee acompaÃ±ar los miedos, las alegrÃas y los descubrimientos de Gabriela en su vÃnculo con la familia, sus amistades y sus compaÃ±eros de trabajo. Todo el abanico de experiencias laborales (un comercio de repuestos automotores, una cadena de supermercados, una cadena de locales de mÃºsica, empresas de sistemas) es un reflejo de los aÃ±os menemistas, principalmente, y tambiÃ©n un anclaje a la realidad material mÃ¡s allÃ¡ de su bÃºsqueda identitaria.
En la escritura de Gabriela estÃ¡ presente la opresiÃ³n por ser travesti, pero en simultÃ¡neo a la opresiÃ³n por ser conurbana, pobre y laburante. Esa vereda para mirar la vida no es habitual en la comunidad travesti-trans. ¿De dÃ³nde nace su posicionamiento interseccional? “Cada vez que veÃa una pelÃcula, un documental o escuchaba una vivencia o leÃa algÃºn libro escrito por una trava, siempre era hablando sobre la prostituciÃ³n, la falopa o la bÃºsqueda laboral era que una trava tenga que trabajar en una peluquerÃa o hacer maquillaje. O si trabaja en la tele, que sean solamente programas de chismes. Y yo, como persona trans no binaria trabajÃ© en muchos lados que no necesariamente son los roles de gÃ©nero de una persona trava. Esta cosa de decir trabajÃ© en casa de repuestos, en supermercados y la pasÃ© muy mal, no solamente por ser marica, sino tambiÃ©n por haber nacido en JosÃ© LeÃ³n SuÃ¡rez, apenas haber terminado el Secundario y porque mi vieja me fajÃ³ directamente para que lo apruebe sin llevarme ninguna materia. QuerÃa mostrar tambiÃ©n otras realidades que son convencionales de cualquier ser humano comÃºn, que ademÃ¡s se agrega la cuestiÃ³n LGBT, sobre todo trans, y cÃ³mo los caminos se van dificultando cuando estÃ¡s fuera de la hegemonÃa”.
La filosofÃa del barrio
.
Un viaje a Estados Unidos en 2017 potenciÃ³ su fascinaciÃ³n por el ambiente de las drag queens y la llevÃ³ a descubrir una palabra que la marcarÃa para siempre: no binarie. Era posible, identitaria y polÃticamente, pararse en un lugar por fuera del binarismo varÃ³n-mujer, incluso para nombrarse travesti.
El camino posterior fue inevitable.
La bomba estallÃ³ en 2018: mi ser pedÃa liberarse (pÃ¡g. 73).
Durante su proceso de transiciÃ³n, YouTube fue la herramienta que eligiÃ³ para compartir con otres sus dificultades y sus hallazgos. El primer contenido que alcanzÃ³ viralizaciÃ³n fue su relato de la hormonizaciÃ³n atravesada por la burocracia legal. Gabriela dice: “Me encantan las redes sociales, me parece que nacÃ en un momento correcto para conocer una vida sin redes sociales y conocerlas de cero, saber la diferencia entre haber vivido sin redes sociales y con redes sociales. Me parece un fenÃ³meno maravilloso; de hecho, mi tesis, mi campo de investigaciÃ³n son las redes sociales”.
En 2020, el mundo se paralizÃ³ (pÃ¡g. 77): MuchÃsimas personas perdieron a sus seres queridos en plena pandemia del Covid, la pasaron muy mal por contraer la gripe, perder sus trabajos, las visitas a sus afectos. Otras personas se pusieron al dÃa con sus series de Netflix. Yo capitalicÃ© la cuarentena y me pude encontrar conmigo misma. Desde octubre de 2018 que me dije: “Soy Gabriela Ivy” que no habÃa tenido un momento de paz.
La Gabriela Ivy con nuevo DNI quiso dar un paso mÃ¡s: estudiar una carrera universitaria para que su nombre elegido figure en un diploma. GugleÃ³ “polÃtica” y la opciÃ³n mÃ¡s cercana era la Universidad Nacional de San MartÃn (UNSAM). Curiosidad tecnolÃ³gica mÃ¡s teorÃa acadÃ©mica armaron un combo potente.
La creaciÃ³n de contenidos no parÃ³ y el nuevo horizonte polÃtico argentino le dio mayor visibilidad. “Yo ya venÃa hablando de gÃ©nero y de repente, ya habiendo construido eso durante dos aÃ±os (2021/2022), llega el fenÃ³meno Milei en 2023, que saca el 30% en las PASO. Me empezÃ³ a seguir mucha gente por la mirada que yo estaba dando, porque era todo lo que yo venÃa hablando y fue como decir “che, lo que dijo la trava estÃ¡ sucediendo”. A partir de ahÃ empezÃ³ todo el fenÃ³meno de que la gente se empieza a enganchar y mi contenido tuvo un cauce”.
De aquella infancia conurbana en un hogar conservador a la viralizaciÃ³n de contenidos por redes sociales discutiendo temas de actualidad hubo muchos episodios intermedios de una vida en movimiento y transformaciÃ³n. En los primeros aÃ±os, cuando las travestis que desfilaban en los carnavales de JosÃ© LeÃ³n SuÃ¡rez eran un faro inspirador, Gabriela no sabÃa que un filÃ³sofo griego llamado AristÃ³teles habÃa acuÃ±ado el concepto Zoon Politikon para describir al ser humano como un “animal polÃtico”.
Travas griegas y filÃ³sofos conurbanos. La mezcla cobra pleno sentido en el libro. De yapa, Zoon Politikona. Me dicen lo que tengo que ser plasma un enorme deseo personal que Gabriela Ivy deja por escrito para quienes se asoman a su biografÃa. Pero eso es mejor leerlo en sus propias palabras.
