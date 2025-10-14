Diario de una trava militante

Una identidad moldeada en los mÃ¡rgenes

Antes que el libro hubo un blog en el que contaba sus vivencias personales, y parte de ese registro estÃ¡ plasmado en Zoon Politikona. Son momentos clave en su historia, como “Memorias en el tren: Una travesti en proceso” (pÃ¡g. 94): Acabo de tomarme mi primera hormona. O como se le dice: Ronfase. Es el principio del fin. Un fin que proyectÃ© durante toda mi vida sin darme cuenta. Me llamo Gabriela, ¿cÃ³mo me llamaba antes? No recuerdo, y como sugerencia les dirÃ­a que NUNCA le pregunten a una persona trans o no-binaria que se AUTOPERCIBE con otro nombre, cuÃ¡l es su nombre de su otra vida.

Sobre el origen: “MÃ¡s o menos desde el 2009 empecÃ© a escribir en mi blog pensamientos, cosas que me pasaban por la cabeza, reflexiones. Yo ni siquiera habÃ­a transicionado para esa Ã©poca. Iba alimentando el blog con la idea de que en algÃºn momento se convirtiera en libro. Y ese blog lo empecÃ© a cargar mÃ¡s de informaciÃ³n ya en 2019, me mandaba WhatsApp a mÃ­ misma para cada cosa que yo notaba a travÃ©s de la transiciÃ³n, cuando empecÃ© a transicionar, quÃ© cosas me pasaban por la cabeza o quÃ© cosas experimentaba. Aprovechaba que el tren andaba lento, que andaba con demoras, y escribÃ­a ahÃ­ para que se pase el tiempo, para que entre en esta ansiedad porque el tren no llegaba a destino. Y lo que me faltaba era el hilo conductor. Entonces, cuando ya avancÃ© bastante con el blog, ahÃ­ se me ocurriÃ³ escribir el libro”.

En la pÃ¡g. 75 escribe: El transicionar no es ordenado, es caÃ³tico, es complejo decirles a las personas que a partir de ahora ya no te llamas “pirulo” sino que te llamÃ¡s Gabriela. El devenir complejo de la vida recorre todo el libro y permite a quien lee acompaÃ±ar los miedos, las alegrÃ­as y los descubrimientos de Gabriela en su vÃ­nculo con la familia, sus amistades y sus compaÃ±eros de trabajo. Todo el abanico de experiencias laborales (un comercio de repuestos automotores, una cadena de supermercados, una cadena de locales de mÃºsica, empresas de sistemas) es un reflejo de los aÃ±os menemistas, principalmente, y tambiÃ©n un anclaje a la realidad material mÃ¡s allÃ¡ de su bÃºsqueda identitaria.

En la escritura de Gabriela estÃ¡ presente la opresiÃ³n por ser travesti, pero en simultÃ¡neo a la opresiÃ³n por ser conurbana, pobre y laburante. Esa vereda para mirar la vida no es habitual en la comunidad travesti-trans. ¿De dÃ³nde nace su posicionamiento interseccional? “Cada vez que veÃ­a una pelÃ­cula, un documental o escuchaba una vivencia o leÃ­a algÃºn libro escrito por una trava, siempre era hablando sobre la prostituciÃ³n, la falopa o la bÃºsqueda laboral era que una trava tenga que trabajar en una peluquerÃ­a o hacer maquillaje. O si trabaja en la tele, que sean solamente programas de chismes. Y yo, como persona trans no binaria trabajÃ© en muchos lados que no necesariamente son los roles de gÃ©nero de una persona trava. Esta cosa de decir trabajÃ© en casa de repuestos, en supermercados y la pasÃ© muy mal, no solamente por ser marica, sino tambiÃ©n por haber nacido en JosÃ© LeÃ³n SuÃ¡rez, apenas haber terminado el Secundario y porque mi vieja me fajÃ³ directamente para que lo apruebe sin llevarme ninguna materia. QuerÃ­a mostrar tambiÃ©n otras realidades que son convencionales de cualquier ser humano comÃºn, que ademÃ¡s se agrega la cuestiÃ³n LGBT, sobre todo trans, y cÃ³mo los caminos se van dificultando cuando estÃ¡s fuera de la hegemonÃ­a”.