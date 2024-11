Expocannabis: una industria golpeada por la gestión Milei

“Se está desperdiciando una oportunidad histórica para el país por sus características particulares. La negativa sólo se explica desde una mirada muy dogmática”, concluyó el integrante de 1439.

Facundo, del banco Sweed Lab, se mostró en una postura más confrontativa: “Me importa poco lo que piensan las nuevas autoridades en la materia. Si no nos dan permiso, lo vamos a hacer igual porque no somos delincuentes. La planta de marihuana no mata a nadie y hace falta en la vida del ser humano”, disparó.

Por su parte, el ex director de Inase y aún integrante de Ariccame -aunque con funciones “limitadas” por el decreto de intervención- aseguró que la industria “está con más interrogantes que certezas” y “se encuentra retraída porque no encuentra condiciones de inversión a mediano y largo plazo”.

De todas maneras, Gimenez expresó que “la convocatoria es muy importante porque aún en este escenario muestra que el cannabis tiene una potencia en Argentina a lo largo y ancho del país y esta Expo lo muestra siempre”.

Los clubes son de sus comunidades

La quinta edición de la Expo reafirmó como nunca antes el protagonismo de las asociaciones civiles y clubes que son hoy la principal vía de acceso al cannabis medicinal de forma regulada en Argentina. La reconocida agrupación Mamá Cultiva Argentina (MCA) presentó su club con la presencia del periodista Ernesto Cherquis Bialo en otro de los hechos más destacados del evento.

La referenta de MCA e impulsora de la ley de cannabis medicinal, Valeria Salech, contó cómo se dio ese proceso: “Mamá Cultiva fue año a año agregando actividades. Educativas, recreativas, terapéuticas, servicios. Fuimos agregando cosas. En un momento nos dimos cuenta que éramos un club”, señaló con una gran sonrisa al detallar el surgimiento de la nueva iniciativa. “Nos autopercibimos como club social y terapéutico, donde todas las actividades que hacemos están dirigidas a mejorar la calidad de vida a la gente y a nosotras mismas”, describió Valeria.

Ante el panorama nacional, la dirigenta de MCA consideró que “la comunidad cannábica está presente”. “Es una comunidad comprometida y que no quiere dar un paso atrás. Nos encontramos la industria, la salud, la militancia y el compromiso. Y sabemos que llegado el caso le pondremos el cuerpo”, aseguró.